Tomás Gouveia e João Girão passam o 'cut' em Aberdeen

Os golfistas portugueses Tomás Gouveia e João Girão passaram esta sexta-feira o 'cut' no Farmfoods Scottish Challenge, torneio que decorre em Aberdeen, na Escócia, ao contrário de Pedro Lencart e Pedro Figueiredo, ambos eliminados.



Tomás Gouveia terminou a segunda ronda com 70 pancadas (uma abaixo do Par do campo), com três 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima). Com este registo, está no 29.º lugar, com 141 'shots' (uma abaixo do Par) no conjunto das duas voltas e é o melhor português, enquanto João Girão é 55.º, com um total de 143 pancadas (uma acima), marca que definiu o 'cut' no torneio do Challenge Tour.

João Girão entregou hoje um cartão com 71 pancadas (Par do campo), devido a um 'eagle' (duas abaixo), três 'birdies' (uma abaixo), três 'bogeys (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

Fora das duas últimas rondas do fim de semana ficam Pedro Lencart e Pedro Figueiredo, que falharam o 'cut'. Lencart fez hoje fez hoje 71 pancadas, com três 'birdies' e três 'bogeys', o que o levou a um total de 144 pancadas (duas acima do Par) no conjunto das duas rondas, terminando em 71.º. Já Pedro Figueiredo, também fez hoje 71 'shots', com quatro 'birdies', dois 'bogeys' e um duplo 'bogey', mas no total das duas rondas terminou com 148 pancadas (seis acima do Par), o que lhe valeu a 124.ª posição.

Na liderança da prova, que termina domingo, estão o inglês Nathan Kimsey e o escocês Craig Lee, ambos com um total de 135 pancadas (sete abaixo do Par).