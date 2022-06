Tomás Melo Gouveia alcança melhor resultado da época no Czech Challenge

O golfista português Tomás Melo Gouveia alcançou este domingo o melhor resultado da temporada no Challenge Tour, ao terminar o Czech Open no 26.º lugar no traçado (Par 70) do Golf & Spa Kunetická Hora, na República Checa.

O profissional de San Lorenzo havia concluído a terceira volta no grupo dos 17.º classificados, mas hoje cumpriu o Par 70 do traçado, com dois 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2 e 13 e dois 'bogeys' (uma acima) no 11 e 16, e caiu nove lugares no 'leaderboard'.

Ao acumular um agregado de 276 pancadas (71+69+66+70), quatro abaixo do Par, Melo Gouveia, a estrear-se esta época a tempo inteiro no Challenge Tour, partilhou o 26.º posto da classificação com mais sete golfistas, ocupando o 113.º lugar no 'ranking' do circuito satélite do DP World Tour.

Já o dinamarquês Nicolai Kristensen, de 30 anos, bateu o francês Ugo Coussaud no primeiro buraco do playoff com um 'birdie', após contabilizarem ambos 266 pancadas, 14 abaixo do Par do campo, para conquistar o seu primeiro título do Challenge Tour.