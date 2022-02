Tomás Melo Gouveia campeão em Palmares

Diz-se que as crises podem ser oportunidades, mas só para os audazes. Tomás Melo Gouveia aproveitou o infortúnio que levou-o a ser operado a um pulso no final do ano passado, para trabalhar algumas lacunas, ou, pelo menos, em aspetos em que sentia que poderia progredir. O certo é que regressou à competição muito mais forte. A recompensa veio hoje (quinta-feira) com o seu primeiro título de 2022 e suspeita-se que não irá ficar por aqui.O português de 27 anos venceu o 1.º Palmares Open, um torneio internacional do PT Tour (Portugal Tour), de 10 mil euros em prémios monetários, realizado em Lagos. Isto depois de na semana passada ter sido 10.º no NAU Álamos Open e de há duas semanas ter-se sagrado vice-campeão no 1.º Torneio do Circuito FPG, no Montado, onde foi o melhor profissional, dado que a vencedora foi a amadora Sofia Barroso Sá.O que mais sobressaiu hoje neste seu primeiro título do ano foi a força mental que manifestou quando se deparou com o momento do tudo ou nada.O mais novo dos irmãos Melo Gouveia chegou ao último buraco do torneio de três dias com 16 pancadas abaixo do Par, empatado com o inglês Daniel Smith, que já tinha terminado a prova, totalizando 200 pancadas, após voltas de 65, 69 e 66.Melo Gouveia sabia que tinha feito birdie naquele buraco 18 nos dois dias anteriores, mas a tensão era hoje bem superior. Se cometesse um erro perderia o título e se igualasse o Par-5 do buraco iria a play-off. Mas o mais curioso é que ele não sabia ao certo o resultado do principal rival e pensava que necessitaria de um birdie para ir à ‘morte súbita’.Daí que nem tenha cedido à tentação de jogar pelo seguro. Na sua cabeça o birdie era obrigatório. A pressão era enorme, mas não tremeu e arrancou-o pelo terceiro dia seguido naquele 18 – um birdie que deu-lhe a vitória por uma única pancada, agregando 17 abaixo do Par, com voltas de 66, 67 e 66."Esta competitividade dá muito gozo. É para estas situações que treinamos, para atingirmos a performance ao mais alto nível nestes momentos e não cedermos à pressão. Durante a pré-temporada (por estar lesionado), um dos setores que trabalhei mais foi o mental e sinto essa estabilidade no campo e nos torneios. Sem isso não conseguiria fazer birdies nestes momentos. O trabalho de bastidores é revelado nestas situações", comentou o profissional da SK Golf, que embolsou dois mil euros pela vitória.Quem ouvia Tomás Melo Gouveia falar há três semanas, quando regressou ao circuito, após uma paragem de quase três meses, percebia que o seu jogo era uma incógnita e ele próprio considerava que tinha iniciado demasiadamente tarde a pré-temporada."Estas três semanas deram-me muita confiança, com duas vitórias em três torneios. É muito bom e não estava nada à espera, mas o meu jogo tem dado bons indícios", disse esta quinta-feira aNote-se que Tomás Melo Gouveia fala de duas vitórias porque no 1.º Torneio do Circuito da FPG, no Montado, foi o melhor profissional e levou para casa o cheque principal de 1.700 euros. Na realidade, foi vice-campeão, superado por Sofia Barroso Sá, a primeira mulher a vencer um torneio desta categoria.E é importante falar desse torneio porque foi no Montado que Tomás Melo Gouveia regressou à competição e enfrentou logo uma situação idêntica à de hoje. Na altura perdeu o título porque no último buraco Sofia Sá foi melhor do que ele quando estavam empatados.Mas mesmo aí viu-se um jogador diferente. É que no tee do 18, Tomás e Sofia ‘picaram-se’ mutuamente com bom humor, demonstrando que o jogador, tantas vezes considerado demasiado bonacheirão, ganhou agora um gozo em desafiar e enfrentar as situações de pressão. Aprendeu a lição do Montado e hoje foi ele a sair por cima quando voltou a ter de decidir tudo no último buraco.Também na semana passada, tinha-se queixado ao Gabinete de Imprensa do PT Tour que batera bem na bola, mas que estivera demasiado perdulário no greens. Desta feita, o putting esteve afinado e foi um dos segredos da sua vitória. Mais uma vez veio ao de cima a capacidade de analisar, de fazer autocrítica, de treinar e de retificar para progredir."’Patei’ melhor entre o torneio da semana passada e este. Estive a treinar o putt, como era de prever depois da minha prestação na semana passada e melhorei muito. Na semana passada (no Álamos Course, em Portimão) os greens eram muito ondulados e estavam muito bons e rápidos. Havia putts a caírem muito e em putts de dois metros tínhamos de apontar para bem fora do buraco, o que é muito difícil. Esta semana os greens não eram tão ondulados, estavam perfeitos, a rolar a 10,5 ou 11, muito bons mesmo, os melhores que já vi em Palmares e ‘patei’ muito bem", explicou o jogador da Atlantic Partners Asia.Em geral, Tomás Melo Gouveia gostou bastante da sua participação e da capacidade de lidar bem com as condições de jogo. Afinal, começou com uma volta de 66 num dia sem vento e terminou com uma terceira ronda de 66 num dia em que o vento já soprou bem mais."Senti-me muito bem nestes dias. O meu jogo está muito sólido. Esta combinação de percursos de nove buracos (Lagos e Praia, do Palmares Ocean Living & Golf) é a minha preferida. Há muitas oportunidades de birdie se estiver a ‘drivar’ e a ‘patar’ bem, e foi exatamente o que aconteceu comigo, pelo que consegui fazer muitos birdies", afirmou o jogador residente no Algarve que, realmente, converteu 21 birdies e um eagle em 54 buracos, ou seja, ganhou pancadas ao campo em quase metade dos buracos!O grande objetivo de Tomás Melo Gouveia para 2022 é o Challenge Tour. "No ano passado fui top-5 no ranking final do ano do Pro Golf Tour e tenho a Categoria 13 para jogar todo o ano no Challenge Tour", elucidou em declarações ao PT Tour.Como não conseguiu entrar nos dois primeiros torneios do Challenge Tour de 2022 na África do Sul, optou por competir em Portugal com dois alvos muito definidos – ganhar rodagem competitiva após tão longa paragem e embolsar alguns prémios que o ajudem a investir na sua carreira. Tudo isso foi alcançado. Em três torneios angariou cerca de quatro mil euros em ‘prize-money’ e os resultados desportivos foram bem positivos."Foi ótimo poder preparar a minha época aqui", sublinhou. "Para a semana já jogo na África do Sul, no Challenge Tour. Estes resultados não seriam possíveis sem a minha equipa. Eles sabem quem são e muito obrigado a eles. Este era o objetivo, que estes torneios preparassem os torneios do Challenge Tour que serão muito importantes. Para mim, era fundamental começar bem a época e acredito que isto vai ajudar-me muito", acrescentou.Para um jogador que já venceu um torneio do Pro Golf Tour (terceira divisão europeia) em 2021 e que visa títulos do Challenge Tour (segunda divisão) em 2022, ganhar no PT Tour (um circuito satélite) poderá ser menos relevante, mas Tomás Melo Gouveia não pensa nada assim: "Esta vitória significa muito. Era um dos meus objetivos, ganhar um torneio deste circuito que jogo há muitos anos, desde que começou, e ele veio finalmente".Com o triunfo de Tomás Melo Gouveia, houve três vitórias portuguesas nos últimos quatro torneios do PT Tour, dado que Tomás Bessa tinha triunfado no último evento de 2021 (em San Lorenzo) e no primeiro de 2022 (no NAU Morgado).Tomás Bessa que esteve na luta pelo título e partiu hoje para a última volta a apenas 1 pancada dos líderes, Tomás Melo Gouveia e o inglês Tom Spreadbourgh. No entanto, Bessa viveu uma seca de birdies nos últimos 10 buracos do torneio e terminou empatado no 5.º lugar com 204 (67+67+70), -12.Entre os 89 participantes, houve sete portugueses e merece ainda destaque Hugo Santos que arrancou um top-15 com 211 (68+72+71), -5. De resto, João Girão foi 17.º com 212 (74+65+73), -4; Vítor Lopes integrou o mesmo grupo dos 17.º classificados com voltas de 72, 71 e 69; Pedro Lencart foi 24.º com 213 (74+74+65), -3, e o seu cartão de 65 foi o segundo melhor resultado do último dia; e João Zitzer foi 79.º com 254 (92+82+80), +38.O próximo torneio do PT Tour será o 2.º Palmares Open, que começa já no domingo.