Tomás Melo Gouveia em 37.º lugar no Open da Cidade do Cabo

O português Tomás Melo Gouveia terminou este domingo no grupo dos golfistas classificados em 37.º lugar no Open da Cidade do Cabo, torneio sul-africano do Challenge Tour que foi vencido pelo sueco Mikael Lidberg.

Melo Gouveia, de 29 anos, entregou na quarta e última volta um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo, após ter efetuado quatro 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima), terminando com um total de 281.

O golfista português concluiu a prova do circuito secundário a nove pancadas de Lidberg, que liderava no sábado e se impôs com um total de 272, 16 abaixo do par do campo, mas apenas após um desempate com o sul-africano Ryan van Velzen, que concluiu a prova com o mesmo agregado.