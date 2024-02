Tomás Melo Gouveia em 43.º lugar do Open da Cidade do Cabo

O português Tomás Melo Gouveia integra o grupo dos golfistas classificados em 43.º lugar do Open da Cidade do Cabo, após a terceira e penúltima volta do torneio sul-africano do Challenge Tour, liderado pelo sueco Mikael Lidberg.

Melo Gouveia entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo do Royal Golf Club da Cidade do Cabo, fruto de quatro 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima), passando a totalizar 211.

A prova do circuito secundário, que termina no domingo, é comandada de forma isolada por Lidberg, depois de hoje ter necessitado de apenas 65 golpes para concluir a volta, sete abaixo do par do campo, apresentando um agregado de 205.