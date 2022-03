Tomás Melo Gouveia em 60.º no primeiro dia do Open de Mangaung

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Tomás Melo Gouveia acabou esta quinta-feira o primeiro dia do Open de Mangaung de golfe, na cidade sul-africana de Bloemfontein, no 60.º posto, numa jornada competitiva encurtada pelo mau tempo.

Gouveia, de 27 anos, não fechou o cartão do primeiro dia, devido à suspensão da competição, mas tinha já registado dois 'birdies' (uma abaixo do Par), num arranque positivo.

A prova tem, para já, um trio de líderes, todos com nove pancadas abaixo do Par do campo, os espanhóis Alejandro del Rey e Scott Fernandez, bem como o sul-africano Luke Jerling.