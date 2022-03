Tomás Melo Gouveia falha cut no Mangaung Open

O golfista português Tomás Melo Gouveia falhou este sábado o 'cut' do Mangaung Open, em Bloemfontein, na África do Sul, depois de concluída a segunda ronda da prova.

Depois de uma primeira volta em que igualou o Par do campo (72 pancadas) da prova do Challenge Tour, Tomás Melo Gouveia melhorou na segunda, sexta-feira, com 67 pancadas, cinco abaixo, fruto de dois 'eagles' (duas pancadas abaixo do Par), três 'birdies' (uma abaixo) e apenas dois 'bogeys' (uma acima).

O golfista luso estava, quando concluiu a sua prova, dentro do 'cut' projetado, mas, hoje, acabou por cair para o 79.º lugar, com 139 pancadas, uma a mais do que os últimos jogadores que seguiram para as duas últimas voltas.

A meio da prova, lidera o anfitrião MJ Viljoen, com 129 pancadas, 15 abaixo do PAR.