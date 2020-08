Tomás Melo Gouveia faz melhor volta de sempre e elogia caddie de luxo  

Tomás Melo Gouveia efetuou a sua melhor volta de sempre no Pro Golf Tour, obteve a sua segunda melhor classificação da época nesta terceira divisão do golfe profissional europeu, e agradeceu à namorada, a campeã nacional Leonor Bessa, o enorme apoio que lhe deu na Alemanha.



O Starnberg Open, disputado nos arredores de Munique, é um dos mais desafiantes torneios do Pro Golf Tour, com 30 mil euros em prémios monetários. O percurso do Golfclub Starnberg é exigente e Tomás Melo Gouveia não tinha as melhores recordações, pois falhara ali o cut nos dois anos anteriores.



Foi, por isso, algo surpreendente vê-lo a dada altura no top-10, para mais depois de uma volta em 63 pancadas, 8 abaixo do Par, simplesmente a sua melhor marca de sempre em torneios deste circuito que ele frequenta pela terceira época consecutiva.



«Este torneio deu-me muito gozo, porque nos anos passados não tinha conseguido fazer duas voltas boas. Fazia sempre uma volta acima do Par e outra abaixo do Par. Este ano aconteceu o mesmo, mas a volta abaixo do Par compensou. Foi a minha melhor volta de sempre no Pro Golf Tour, em -8, e, ainda por cima, neste campo que é exigente, embora as condições tenham estado este ano mais fáceis», disse o profissional da Srixon à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.



Tomás Melo Gouveia arrancou voltas de 72, 63 e 72 e, como referiu o site especializado "Golftattoo", só «mais dois jogadores, os amadores alemães Leon Breimer (na primeira volta) e Jannik De Bruyn (na terceira volta), conseguiram idêntica marca».



O seu resultado final de 207 pancadas, 6 abaixo do Par, valeu-lhe integrar o grupo dos 25.º posicionados, a sua segunda melhor classificação da época.



Também é verdade que 2020 não estava a ser de feição, já que este foi o seu nono torneio no Pro Golf Tour e só passou o cut pela terceira vez. Mas tal como Record referira há um mês, desde que regressou ao circuito, depois da reabertura em contexto de pandemia, o irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia surgiu mais forte.



Passou o cut pela segunda vez nos últimos três torneios e o seu 25.º lugar desta semana só foi superado pelo 9.º no Open da Polónia, em julho.



Em Starnberg sobressaiu o seu jogo curto e no green, o que é sempre um bom sinal. Daí que tenha assinado muitos birdies: 5 na primeira volta e 7 na segunda, na qual carimbou também 1 eagle. Só na terceira e última volta os birdies secaram um pouco, convertendo apenas 2: «Fiz muitos birdies nas duas primeiras voltas porque o putt estava muito bom. Na terceira volta não esteve tão bom, não meti putts nenhuns. Não consegui atingir a velocidade certa. Até dei alguns bons putts mas a bola passava sempre ao lado do buraco. A diferença foi essa performance nos greens».



Os desaires dos dois anos anteriores ajudaram ao sucesso deste ano: «Obviamente que ajuda conhecer o campo. Quanto mais jogamos num campo, mais confortáveis sentimo-nos a jogar nele e isso aconteceu este ano, eu estava mais descontraído e mais concentrado no meu jogo. Isso refletiu-se no resultado».



Por outro lado, o campo também ajudou: «Estava mesmo espetacular, o melhor que já tivemos no Pro Golf Tour. Os greens muito rápidos, duros, muito bons. O tempo esteve mais ou menos. No primeiro dia, joguei de manhã, apanhei chuva, mas não havia muito vento. À tarde já não choveu. No segundo dia os que jogaram da manhã não apanharam chuva, mas à tarde choveu e depois foi suspenso quando eu estava no meu buraco 8, devido à trovoada, cerca de duas horas. No terceiro dia esteve impecável, muito calor, céu limpo e quase sem vento, com condições perfeitas».



O único lamento de Tomás Melo Gouveia foi não ter aproveitado essas condições perfeitas do último dia para tentar um segundo top-10 da época: «Foram três dias muito diferentes. No primeiro não joguei nada bem, mas graças ao jogo curto e ao putt consegui manter-me em jogo e não comprometi. Tive dois buracos maus no primeiro dia e, mesmo assim, ainda fiz +1 e mantive-me na corrida.



«No segundo dia comecei outra vez mal, mas o putt e o jogo curto ajudaram-me de novo a segurar-me nos primeiros quatro buracos. A partir do quinto comecei a jogar muito perto do meu melhor e joguei os últimos 14 buracos em -9, o que foi espetacular.



«No terceiro dia, foi aquele em que senti-me melhor do tee ao green, a bater bem na bola, mas no resto as coisas não correram-me bem. Tive muitas oportunidades para fazer birdies e não os fiz, e também não consegui criar um momento que me permitisse um bom resultado. As condições estavam muito boas nesse dia não fui capaz de aproveitá-las».



Mas se o português de 26, completados no passado dia 11, sente que poderia ter feito melhor, também sabe que poderia ter sido bem pior. A sua estabilidade emocional, que permitiu-lhe superar os piores momentos, foi-lhe facilitada pela presença de Leonor Bessa, a campeã nacional de 2018 e 2020, reconhecida pela sua competitividade, pela sua garra, mas também por ler bem as linhas de putt.



«Este ano tive a Leonor Bessa como caddie. Ela veio comigo e isso deu-me uma grande ajuda nestas três voltas. Aquele primeiro dia poderia ter sido muito mais desastroso do que foi, mas ela ajudou-me a manter-me em jogo, a manter-me calmo. Na segunda volta foi o mesmo. Não deixou que eu tirasse o pé do acelerador e quis que continuasse a fazer birdies. Na terceira volta manteve-me focado e fez-me acreditar que era possível dar a volta. O apoio dela foi muito importante», sublinhou o antigo campeão nacional amador, referindo-se à sua namorada.



Um romance razoavelmente recente mas com consequências positivas para ambos, como demonstram os resultados de ambos nos últimos dois meses.



Tomás Melo Gouveia embolsou um prémio de 432 euros e foi o único português a passar o cut. Os resultados completos dos jogadores portugueses foram os seguintes:



25.º (empatado) Tomás Melo Gouveia, 207 (72+63+72), -6, €431,80, 365.80 pontos;

Falhou o cut por 3, João Magalhães, 145 (72+73), +3;

Falhou o cut por 4, João Pinto Basto (AM), 146 (70+76), +4;

Falhou o cut por 9, João Zitzer, 151 (76+75), +9;

Desistiu após o 34.º buraco, Alexandre Abreu, 142 (79+63), +7;



A desistência de Alexandre Abreu foi explicada pelo próprio ao Gabinete de Imprensa da Federação Portuguesa de Golfe: «Nos últimos três meses tive uma lesão no pé e recuperei mesmo antes dos torneios. Por não ter treinado muito exagerei um pouco nos dias antes e fiz uma lesão de esforço no pulso esquerdo. Joguei o torneio todo cheio de dores e não consegui terminar a volta por esse motivo».



Na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour, quando faltam apenas quatro torneios para o final da temporada, Tomás Melo Gouveia é o português melhor classificado, tendo recuperado o 56.º posto depois desta prova na Baviera. Com efeito, o português baseado no Algarve era 56.º depois do top-10 no Open da Polónia, mas ter falhado o cut no torneio seguinte levara-o a cair para 62.º. O top-25 desta semana elevou-o de novo a 56.º no ranking desta terceira divisão europeia.



O Starnberg Open foi ganho por um amador, o alemão Marc Hammer, que integra a seleção amadora da Federação de Golfe Alemã. O seu resultado de 197 pancadas, 16 abaixo do Par, após voltas de 66, 64 e 67, superou apenas por 1 ‘shot’ dois compatriotas: o profissional Thomas Rosenmüller (67+67+64) e outro amador, Leon Breimer (63+69+66). Marc Hammer diz estar «no caminho certo», mas não quer apressar-se a passar a profissional: «Em 2021 jogarei ainda o ano todo como amador».



O próximo torneio do Pro Golf Tour é um ‘Major’ deste circuito, pois estarão em jogo 40 mil euros de prémios. É o ALTEPRO Trophy by EXTEC, de 28 a 30 de agosto, na República Checa, mas nenhum português irá jogar este evento.



Em contrapartida, quatro portugueses (Tomás Melo Gouveia, Francisco Oliveira, João Zitzer e João Magalhães) estarão no Schladming Dachstein Open powered by EURAM BANK, de 2 a 4 de setembro, no Golfclub Schladming Dachstein, na Áustria.



O próximo torneio dos jogadores portugueses será o PGA Summer Pro-Am, já no próximo dia 23, no Salgados Golf Course do Grupo Nau, em Albufeira.



Autor: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record