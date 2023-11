Tomás Melo Gouveia na Final da Escola de Qualificação

Tomás Melo Gouveia garantiu o apuramento para a Final da Escola de Qualificação do DP World Tour, ao passar a Segunda Fase da Escola, que decorreu no Isla Canela Links, em Espanha.

O irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia, terminou no 5º lugar, enquanto Ricardo Santos foi 46º e ficou de fora do torneio decisivo da ‘Qualifying School’.

Na derradeira volta da prova disputada nos arredores de Ayamonte, Tomás Melo Gouveia fez o seu melhor resultado da semana, registando oito "birdies" e apenas um "bogey".

O jogador da Quinta do Lago empatou no 5º lugar da classificação com o italiano Filippo Celli, com um total de 272 pancadas, 16 abaixo do Par, após voltas de 67, 68, 72 e 65, que valeram-lhe um prémio de 861,12 euros.

«Estou na Final e mantenho o sonho vivo», escreveu nas redes sociais Tomás Melo Gouveia.

A Final da Escola de Qualificação do DP World Tour realiza-se igualmente em Espanha, no Infinitum Golf, em Tarragona, arrancando já amanhã, sexta-feira, 10 de Novembro, prolongando-se até dia 15.

Pedro Figueiredo, que jogou durante o ano no DP World Tour mas não garantiu a permanência nessa primeira divisão europeia, acedeu directamente a essa fase final. Há um ano, foi na Final da Escola que ‘Figgy’ prolongou por mais um ano o seu estatuto de membro do DP World Tour.

Há, assim, a hipótese de termos 3 portugueses na primeira divisão europeia em 2024, dado Ricardo Melo Gouveia ter garantido a sua participação ao concluir o Challenge Tour (a segunda divisão europeia) no 10.º lugar do ranking, a Corrida para Maiorca.

Já Ricardo Santos não conseguiu ficar no lote dos 22 primeiros e empatados, apesar de ter feito uma boa última volta, com 69 pancadas (-3), com cinco "birdies" e dois "bogeys". Totalizou 282 pancadas (71+72+70+69), 3 abaixo do Par e terminou no 46º lugar do torneio, empatado com mais três jogadores.

A prova do Isla Canela Links foi ganha pelo alemão Philipp Katich, com 267 pancadas (-21).