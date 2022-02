Tomás Melo Gouveia no top-10 no Nau Álamos Open

Depois de duas vitórias consecutivas de Tomás Bessa em torneios do Portugal Tour (PT Tour), desta feita o título foi para um estrangeiro. No NAU Álamos Open, em Portimão, o melhor português foi Tomás Melo Gouveia, que terminou esta quinta-feira a sua prova no grupo dos 10.º classificados.Embalado pelo título conquistado no 1.º Torneio do Circuito FPG, de 7.500 euros em prémios monetários, no Montado, em Palmela, no passado Domingo, Tomás Melo Gouveia arrancou um top-10 entre os 87 participantes deste torneio internacional com um prize-money de 10 mil euros."Não foi mau, mas poderia ter sido muito melhor. Se tivesse patado normalmente, estaria perto da liderança, mas não me adaptei aos greens", disse o português de 27 anos, que em 2022 irá atuar no Challenge Tour, mas que não conseguiu entrada direta para o torneio desse circuito que hoje começou na África do Sul."Joguei muito sólido do tee ao green nestes três dias. Também acertei muitos greens. Mas depois, nos greens foi (tudo) muito mau. Foi melhor de dia para dia, sim, mas perdi muitas pancadas nos greens", disse, depois de totalizar 212 pancadas, 1 abaixo do Par, com voltas de 72, 71 e 69."Achei os greens muito rápidos e muito ondulados. Nunca houve um putt a direito e falhei muitos putts de três metros para dentro. Falhei quase todas as oportunidades que tive. Fiz muitos pares e alguns ‘3-putts’ que resultaram em bogeys. Os birdies vieram em buracos de Par-5 em que metia no green em 2 pancadas ou então quando colocava a bola muito perto da bandeira", lamentou-se o jogador que, no ano passado, venceu um torneio do Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões europeias.O profissional da SK Golf ainda fez 1 eagle, mas converteu realmente muito menos birdies do que é hábito, apenas 7 em três voltas, face a 8 bogeys.O irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia também admitiu que sentiu algum cansaço depois de ter sido forçado a acelerar a pré-temporada nos últimos tempos, devido a uma intervenção cirúrgica a um cotovelo que impediu-o de treinar e de preparar-se como desejava em dezembro e janeiro."Senti um pouco de desgaste físico e mental porque estou a competir e a treinar há uma semana e meia, sem qualquer dia de descanso, e isso, mentalmente, com os greens que apanhámos, também cansou", admitiu.Tomás Melo Gouveia empatou com outros quatro jogadores com 1 pancada abaixo do Par. Foi o melhor português dos cinco que se inscreveram e um dos 14 do torneio que bateram o Par do campo aos 54 buracos.Entre os outros portugueses destacou-se Pedro Lencart, que regressou à competição após ter contraído o Sars-CoV2, situação que impedira-o de competir – como tinha previsto – no Montado, no passado fim de semana.O campeão nacional absoluto chegou a andar entre os da frente, no top-5, depois de uma primeira volta em 69, mas foi perdendo rendimento. Somou-lhes voltas de 72 e 75 para terminar no 25.º lugar (+3), empatado com o finlandês Casper Simberg.Uma grande prova e em crescendo fez o recém tornado profissional João Girão, que igualou hoje o melhor resultado do torneio, de 65 pancadas, 6 abaixo do Par, para chegar-se ao 18.º lugar, com 214 (+1), empatado com outros três jogadores.Tomás Bessa, vencedor na semana passada, no mesmo resort, mas no percurso do Morgado, foi desta feita 34.º, empatado com Hugo Santos e o amador neerlandês Hidde Van Breukelen, todos com 5 acima do Par.O vencedor do NAU Álamos Open foi o finlandês Ramus Karlsson, com 204 pancadas, 9 abaixo do Par. Apresentou cartões de 74, 65 e 65, e bateu por 2 ‘shots’ o inglês Ryan Brooks (68+69+69).1.º Rasmus Karlsson (Finlândia), 204 (74+65+65), -9.2.º Ryan Brooks (Inglaterra), 206 (68+69+69), -7.10.º (empatado) Tomás Melo Gouveia, 212 (72+71+69), -1.25.º (empatado) Pedro Lencart, 216 (69+72+75), +3.34.º (empatado) Tomás Bessa, 218 (75+67+76), +5.34.º (empatado) Hugo Santos, 218 (74+73+71), +5.O próximo torneio do PT Tour será o 3.º Palmares Open, de 15 a 17 de fevereiro, igualmente com 10 mil euros em prémios monetários.