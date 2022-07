Tomás Melo Gouveia passa cut no challenge de golfe de La Vaudreil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O golfista português Tomás Melo Gouveia esteve esta sexta-feira melhor do que na véspera e conseguiu passar o cut do Le Vaudreuil Golf Challenge, em que segue na 38.ª posição.

Depois de fechar quinta-feira no 60.º lugar, hoje melhorou 22 posições, graças a um percurso feito em 70 pancadas, duas abaixo do par do campo.

No cartão hoje entregado, registou três 'birdies' (uma abaixo do par) e apenas um 'bogey' (uma acima).

José-Filipe Lima, que fez um torneio muito abaixo do que vale, subiu um pouco, de 150.º para 136.º, com +8 no agregado dos dois dias, após o par de hoje.

Na despedida do torneio, conseguiu um 'eagle' (duas abaixo do par) e três 'birdies', mas também cinco 'bogeys'.

Lidera o torneio o inglês Nathan Kinsey, com dez pancadas abaixo do par, menos duas que o escocês Craig Ross, o francês Jeong Weon Ko e o dinamarquês Peter Baeke.