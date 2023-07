Tomás Melo Gouveia passa cut no Euram Bank Open

O português Tomás Melo Gouveia passou esta sexta-feira o cut do Euram Bank Open, torneio do Challenger Tour, enquanto Tomás Bessa e Vítor Lopes ficaram pelo caminho, ao segundo dia de competição na Áustria.

Tomás Melo Gouveia segue no grupo dos 27.ºs, com 137 pancadas, três abaixo do par para duas voltas ao campo e a nove do líder isolado, o sul-africano Casey Jarvis.

O golfista português fez esta sexta-feira o par do campo, com dois 'birdies' e dois 'bogeys', o que chegou para passar confortavelmente a linha de cut e regressar no sábado ao clube de golfe Adamstalm em Ramsau.

Pelo caminho ficam os outros dois golfistas lusos, distantes da linha de 'cut', que se fechou com 139.

Tanto Vítor Lopes como Tomás Bessa encerram o torneio no grupo dos 111.ºs, com 143 pancadas, quatro acima do par.