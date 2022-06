Tomás Melo Gouveia sempre a subir entra no 'top 20' do Czech Open

O golfista português Tomás Melo Gouveia fez este sábado a sua melhor exibição no Golf & Spa Kunetická Hora (Par 70) e integrou o 'top 20' do Czech Open, prova do Challenge Tour que termina no domingo na República Checa.

Depois de uma estreia menos assertiva, o profissional de San Lorenzo tem vindo sempre em crescendo e hoje completou a terceira volta com 66 pancadas, quatro abaixo do Par, na sequência de seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1,2, 6,7, 10 e 12, intercalados com dois 'bogeys' (uma acima) no 5 e 16.

Com um total de 206 'shots' (71+69+66), o golfista português, que este ano ascendeu ao Challenge Tour, vai partir para a derradeira volta da 17.ª posição, empatado com outros 12 jogadores.

O francês Ugo Coussaud mantém-se na liderança do Czech Open, mas agora isolado, ao somar um agregado de 198 pancadas (69+65+64), 12 abaixo do Par, duas de vantagem sobre o dinamarquês Nicolai Kristensen, segundo classificado, à frente do compatriota Martin Simonsen.