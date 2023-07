Tomás Melo Gouveia sobe ao grupo dos sextos no Euram Bank Open

O português Tomás Melo Gouveia subiu este sábado ao grupo dos sextos classificados do Euram Bank Open, torneio autríaco do Challenge Tour em golfe, ao cumprir a terceira volta em 64 pancadas (seis abaixo do par do campo).

Tomás Melo Gouveia foi mesmo o segundo melhor nesta terceira volta ao percurso, sendo apenas batido pelo galês Stuart Manley, que completou a volta em 61 pancadas (nove abaixo).

O jogador luso esteve hoje bastante eficaz, não tendo efetuado qualquer bogey (uma pancada acima) e completado a volta com seis 'birdies' (uma abaixo), fechando a terceira volta no sexto lugar, com um total de 201 pancadas (menos nove).

O sul-africano Casey Jarvis mantém-se na liderança da prova, agora com um total de 193 pancadas (17 abaixo), menos cinco do que Stuart Manley, que subiu ao segundo lugar.