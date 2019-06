Tomás Melo Gouveia sobrevive a teste duro

Tomás Melo Gouveia está a reencontrar o seu melhor golfe e a fazer recordar a melhor fase da sua carreira, que aconteceu no ano passado, quando passou o cut em dez torneios seguidos do Pro Golf Tour, entre março e agosto, arrancando cinco top-10 pelo meio.



O irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia deparou-se esta semana com um dos mais difíceis torneios que alguma vez jogou, o Czech Classic, e mesmo assim conseguiu passar o cut pela sexta prova seguida e pela nona vez nos últimos dez eventos que disputou.



«Foi provavelmente o set up do campo mais difícil que alguma vez joguei. Retirei lições valiosas esta semana», escreveu Tomás Melo Gouveia nas redes sociais, depois de ter terminado no grupo dos 52.º classificados.



À Tee Times Golf, em exclusivo para Record, especificou: «Foi o campo mais difícil em termos de tee shots em que já joguei. Este campo teve aqui um torneio do Challenge Tour há quatro semanas e nessa altura os roughs já estavam bastante altos e difíceis. O campo e o Pro Golf Tour decidiram não cortar os roughs desde essa altura, portanto, cresceram pelo menos o dobro, fazendo com que qualquer bola que não ficasse no fairway fosse praticamente impossível de ser encontrada em menos dos três minutos, que são o limite de tempo para encontrarmos uma bola».



Com efeito, o Golf Resort Kaskada tinha recebido em maio o D+D REAL Czech Challenge, de 200 mil euros, um torneio mais exigente por ser do Challenge Tour, a segunda divisão europeia, de boa memória para o golfe nacional pois Ricardo Santos sagrou-se vice-campeão com 14 abaixo do Par.



«Já joguei muitas vezes neste bom campo, mas nunca o tinha visto com este set up. Quando o vi assim, mudei logo de tática», disse o campeão, Vitek Novák, que optou por só usar o driver uma única vez em 36 buracos, saindo antes de ferros para garantir que a bola estaria sempre em jogo.



O bom conhecimento do campo por parte do jovem amador checo de 23 anos, que estuda e compete no circuito universitário norte-americano, valeu-lhe o título mais importante da sua carreira.



Mesmo assim, sentiu dificuldades e foi o único dos 151 inscritos a bater o Par do Golf Resort Kaskada, com 1 pancada abaixo do Par após voltas de 67 e 74, num torneio reduzido a 36 buracos devido ao mau tempo.



Sim, porque, para além das dificuldades do campo, este novo torneio do Pro Golf Tour, em Brno, de 30 mil euros em prémios monetários, foi fustigado por duas tempestades, uma no final do segundo dia, forçando a segunda volta a só ser concluída na terceira jornada, e outra no início da tarde desse mesmo terceiro dia.



O pres officer do Pro Golf Tour forneceu ainda outro indicador elucidativo: «O cut após duas voltas fixou-se em 12 acima do Par»! E podemos ainda acrescentar que um número exagerado de 18 jogadores desistiu a meio da prova, por não aguentar mais as condições.



Um deles o outro português inscrito, João Zitzer, que até brilhou no primeiro dia (era 3.º classificado), mas desistiu após o 11.º buraco da segunda volta quando já ia com 16 acima do Par.



Tomás Melo Gouveia foi mais resistente e quis ir até ao fim, mas viveu momentos bem desafiantes: «No primeiro dia não estive bem nos shots do tee e o resultado mostra a consequência disso. No segundo dia estive bem melhor, mas dois erros graves impediram-me de fazer um bom resultado. No terceiro dia, ainda chegámos a jogar 12 buracos, mas o tempo (trovoada e chuva intensa) não deixaram que pudéssemos acabar a volta, que foi cancelada».



O português de 24 anos está desde janeiro a competir pelo segundo ano seguido no Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões europeias, e até vinha da sua melhor fase da temporada, com dois top-10 seguidos: 7.º (-3) no KUHN Maßkonfektion Open, na Alemanha, e 9.º (-2) no EXTEC Trophy, na República Checa.



Na altura daqueles dois top-10 seguidos, o profissional da Kankura Golf até nos dissera estar a sentir sensações excelentes: «Foram torneios muito positivos no aspeto do tee ao green. Desde que tornei-me profissional não me lembro de fazer um torneio tão bom neste aspeto».



«Os últimos quatro torneios foram muito positivos e estive perto de uma vitória. O meu jogo tem melhorado ao longo destes últimos dois meses e isso é muito satisfatório. Este período bom é uma consequência do meu trabalho a todos os níveis: técnico, físico e mental», acrescentou agora.



Este progresso vem numa boa altura, pois na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour Tomás Melo Gouveia é o 27.º e o seu objetivo principal continua a ser terminar a época no top-5 e assim ascender ao Challenger Tour de 2020.



«Estou a encarar o resto da época muito positivamente, porque sei que o meu jogo está bom e que estou muito perto de uma vitória», disse o lisboeta residente há muito no Algarve.



Nestes últimos tempos, antes deste torneio na República Checa, os seus resultados tinham sido os seguintes:



De 24 a 26 de abril, no Haugschlag NÖ Open, 15.º (-2), recebeu €484.67. Tiago Rodrigues falhou o cut (+1).



De 10 a 12 de maio, no EXTEC Trophy, 9.º (-2), €686.67. Tiago Rodrigues (+3) e João Zitzer (+6) falharam o cut.



De 2 a 4 de junho, no KUHN Maßkonfektion Open, 7.º (-3), €1,080.00. Tiago RODRIGUES foi 37.º (+4), €313.50. Alexandre Abreu (+9), Francisco Oliveira (+11) e João Zitzer (+13) falharam o cut.



No Czech Classic, como os dois primeiros classificados (Vitek Novák e Petr Hruby) eram amadores, foi o alemão John Allen, que também empatou em 2.º a Par do campo, quem embolsou o primeiro prémio de 5 mil euros e saltou para o comando da Ordem de Mérito.



O próximo torneio do Pro Golf Tour será o Polish Open, de 26 a 28 de junho, também com 30 mil euros de prize Money, disputado no Polish Gradi Golf Club, em Prusice.



Autor: Hugo Ribeiro/Tee Times Golf