Tomás Melo Gouveia soma segundo título seguido

Os especialistas de estatísticas desportivas valorizam bastante o que designam por momentos de pressão e Tomás Melo Gouveia passou com distinção os testes mais importantes deste género com que se deparou nos dois últimos torneios, conseguindo algo de inédito na sua carreira profissional – conquistar dois títulos consecutivos.

O português de 28 anos ganhou nesta quinta-feira o seu terceiro título internacional, o segundo no PT Tour, ao sobreviver a um infernal 'play-off' de quatro buracos, entre três jogadores, para ser o melhor no 2.º Dom Pedro Pinhal Open, um torneio de 10 mil euros em prémios monetários, que realizou-se durante três dias em Vilamoura.

"Tenho de viver mais estas situações, para durante a época (no Challenge Tour) gerir melhor estes momentos", disse Tomás Melo Gouveia em declarações prestadas a José Correia, o empresário português que organiza o PT Tour.

Vencer um 'play-off' é sempre especial, fazê-lo ao cabo de quatro buracos, diante de um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, Ricardo Santos, e do n.º1 do ranking do PT Tour de 2022/2023, Tomás Bessa, é ainda mais relevante, depois de terem todos empatado na frente com 5 pancadas abaixo do Par.

José Correia explicou a Record como decorreu o 'play-off': "Foi nos buracos 1, 2, 7 e 8. No buraco 1 (Par-5) todos cumpriram o Par, no 2 (Par-4) sucedeu o mesmo, no 7 (Par-4) Tomás Bessa fez um bogey e os outros o Par, no 8 (Par-3) Ricardo Santos fez um bogey e o Tomás Melo Gouveia o Par".

Há, evidentemente, semelhanças com a vitória do irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia no Domingo passado, no 1.º Torneio do Circuito FPG no Montado, onde chegou ao último buraco empatado com Pedro Almeida e depois arrancou um birdie no derradeiro Par-3 daquele campo de Palmela para o título, com 10 abaixo do Par.

E se é verdade que no circuito profissional português Tomás Melo Gouveia tinha sido 2.º classificado em quatro ocasiões, antes de triunfar finalmente no Domingo passado, já no PT Tour, pelo contrário, tinha dado anteriormente provas de aguentar os tais momentos de pressão.

Vale a pena recordar que o seu primeiro título no PT Tour, há um ano, no 1.º Palmares Open da época de 2021/2022, foi alcançado por uma única pancada, sobre o inglês Daniel Smith, graças a um birdie no último buraco.

O seu irmão, Ricardo Melo Gouveia, é conhecido por ser mentalmente forte. Tomás está a mostrar que é da mesma têmpera, pelo menos desde que conquistou o seu primeiro título internacional no Pro Golf Tour (uma das terceiras divisões europeias) de 2021.

"É um bom começo de época. A minha equipa técnica (liderada por Gonçalo Pinto) e eu traçámos objetivos. Um deles era estar no grupo dos líderes para o último dia num destes torneios. O outro era vencer. Consegui cumprir ambos e estamos a preparar bem a época (para o Challenge Tour)", disse o profissional da Galvin Green.

Tomás Melo Gouveia somou voltas de 74, 65 e 72, para um total de 211, 5 abaixo do Par do Dom Pedro Pinhal Golf Course. Foi um percurso vindo de trás, pois era 34.º (+2) após a primeira volta e 3.º (-5) depois da segunda ronda. Acabou por ser ele a garantir os dois mil euros do prémio principal.

"Correu muito bem, porque fui consistente em todas as áreas de jogo. No primeiro dia não 'patei' muito bem, mas no segundo compensei, sem dúvida, e hoje (última volta) também 'patei' muito bem. Hoje não esteve fácil, sobretudo nos segundos nove buracos, mas consegui manter-me em jogo. O meu jogo comprido esteve bem, não comprometeu, nunca perdi uma bola", analisou o jogador da Wilson Golf.

Tomás Bessa (que já venceu dois torneios do PT Tour esta época) agregou voltas de 70, 70 e 71, enquanto Ricardo Santos (o campeão do Optilink Tour Championship na época transata) somou rondas de 72, 69 e 70. Cada um levou para casa 1.150 euros.

Tomás Bessa vinha de um 3.º lugar (-8) no 1.º Torneio do Circuito FPG no Montado, enquanto Ricardo Santos regressou a Portugal depois de um positivo 42.º posto (-5) no Ras Al Khaimah Championship, do DP World Tour, a primeira divisão europeia.

Há que salientar, por isso, que estes três portugueses tenham ficado abaixo do Par nos dois últimos torneios que jogaram, sempre em campos desafiantes e com vários momentos de pressão. É um bom sinal num início de época.

Houve um total de 103 participantes no 2.º Dom Pedro Pinhal Open e só nove ficaram abaixo do Par, revelando a competitividade deste percurso que, em Vilamoura, é o mais usado pelas escolas do Clube de Golfe de Vilamoura, às quais, nos tempos amadores, pertenceram tanto Tomás Melo Gouveia como Ricardo Santos.

"O Dom Pedro Pinhal está muito bom. Melhor do que quando jogámos aqui (em janeiro). Os greens estavam mais firmes, mais rápidos. A organização esteve muito bem, acho que foi o torneio em que jogámos com um ritmo de jogo mais rápido e obrigado por organizarem estes torneios, porque, para nós, é fundamental", avaliou Tomás Melo Gouveia.

Os resultados e classificações dos jogadores portugueses no 2.º Pinhal Open foram os seguintes:

1.º Tomás Melo Gouveia, 211 (74+65+72), -5, €2.000 (vitória no 4.º buraco de 'play-off'

2.º (empatado) Ricardo Santos, 211 (72+69+70), -5, €1.150

2.º (empatado) Tomás Bessa, 211 (70+70+71), -5, €1.150

10.º (empatado) Vítor Lopes, 216 (70+72+74), Par, €375

25.º (empatado) Pedro Lencart, 222 (73+77+72), +6

25.º (empatado) Hugo Santos, 222 (71+72+79), +6

35.º (empatado) João Pinto Basto, 225 (76+74+75), +9

61.º (empatado) Alexandre Abreu, 223 (74+83+76), +17

O 2.º Dom Pedro Pinhal Open foi o segundo e penúltimo torneio do 4.º Swing do PT Tour. O próximo, igualmente com 10 mil euros em prémios monetários, será o 5.º Palmares Open, em Lagos, que arranca a 13 de fevereiro.