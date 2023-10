Tomás Melo Gouveia termina em 34.º lugar no Open de Provença de golfe

O português Tomás Melo Gouveia terminou este domingo no grupo dos golfistas classificados em 34.º lugar no Open de Provença, prova francesa do circuito Challenge, que foi vencida pelo espanhol Lucas Vacarisas.

Tomás Melo Gouveia entregou um cartão com 70 pancadas na quarta e última volta, duas abaixo do par do campo, em consequência de seis birdies (uma pancada abaixo do par do buraco), dois bogeys (uma acima) e um duplo bogey (duas, ou mais, acima).

O golfista, o único português que conseguiu passar o cut da prova do circuito secundário, uma vez que Ricardo Melo Gouveia foi eliminado na sexta-feira, terminou com um total de 281 golpes (sete abaixo do par do campo, em Mallemort), mais 13 do que Vacarisas.