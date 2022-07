Tomás Melo Gouveia termina em 46.º no Challenge de La Vaudreil

O golfista português Tomás Melo Gouveia terminou, este domingo, o Le Vaudreuil Golf Challenge em 46.º lugar, após um quarto e último dia menos feliz, com três pancadas acima do par do campo.

Após um dia no PAR e dois com duas pancadas abaixo, o que lhe dava no sábado o 32.º lugar, o tenista luso registou dois 'birdies' (uma abaixo do par) e cinco 'bogeys' (uma abaixo).

Tomás Melo Gouveia, que terminou o torneio com 287 pancadas, uma abaixo do PAR, embolsa um prémio pecuniário de 1.196 euros.

O inglês Nathan Kinsey, que já liderava após a terceira volta, confirmou a posição e venceu o torneio com 274 pancadas, 14 abaixo do par, o mesmo 'score' do francês Robin Sciot-Siegrist, que ficou em segundo.