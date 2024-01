Tomás Melo Gouveia top-3 no Álamos Open II

O inglês Jack Cope foi o vencedor do Álamos Open II, a terceira prova da época no PT Tour 2024, que decorreu em três voltas no campo Álamos (Par 71) do Morgado Golf & Country Club, em Portimão. Os portugueses Tomás Melo Gouveia, Vítor Lopes e Pedro Lencart terminaram no top-10.Líder desde a primeira volta, Jack Cope confirmou o seu domínio ao concluir com o resultado mais baixo na jornada final, de 65 (-6) pancadas, para um total de 197 (-16).Tal agregado deu-lhe uma vantagem de três ‘shots’ sobre o vice-campeão, o esloveno Zan Luka Stirn (67 a fechar a prova), e de cinco ‘shots’ sobre o quarteto que partilhou o terceiro lugar, composto por Tomás Melo Gouveia (66) e os britânicos Will Marshall (67), Harley Smith (69) e Ben Willis (69), sendo que estes dois últimos são amadores.Vítor Lopes (66) foi sétimo com 204 (-9) e Pedro Lencart (67) terminou no grupo dos oitavos com 205 (-8).Ricardo Santos, que estava a somente duas pancadas do líder para a última volta, encerrou com 73 caindo de sétimo para os 13.ºs, com 207 (-6).21.º Hugo Camelo 210 (-3)24.º João Pinto Basto 211 (-2)32.º Hugo Santos 213 (Par)34.º Alexandre Abreu 214 (+1)37.º Vasco Alves 216 (+3)79.º Elídio Costa 266 (+53)