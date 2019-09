Tomás Melo Gouveia vence Mateus Rosé Pro-Am

Tomás Melo Gouveia venceu pelo segundo ano consecutivo o Mateus Rosé Pro-Am, competição que encerrou o programa oficial do Solverde Campeonato Nacional PGA, torneio de 13.400 euros em prémios monetários, que terminou no domingo, no Oporto Golf Club, em Espinho, organizado pela PGA de Portugal e sancionado pela Federação Portuguesa de Golfe.

Aituação muito rara, Tomás Melo Gouveia jogou com uma equipa quase igual à do ano passado, com António Torres e Joaquim Granja. A diferença foi que em 2018 estava na equipa Júlio Magalhães, o diretor do Porto Canal, e este ano o seu lugar foi tomado pelo responsável máximo desta equipa, António Kankura Salazar.

A equipa vencedora do irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia totalizou 86 pontos stableford net, superando, por 1 escasso ponto, a formação de Miguel Gaspar, associado aos amadores Diogo Alves Santos, Pedro Cabral e Rui Dias Duarte.



O 3.º lugar, com 82 pontos, foi paraa formação do profissional Vítor Lopes, com os amadores César Manuel Campos, Hugo Luís da Fonseca e Ricardo Neves Santos.

Note-se que no Solverde Campeonato Nacional PGA, terminou com os triunfos de Susana Ribeiro (torneio feminino), Tomás Silva (masculino) e Joaquim Sequeira (seniores).



Tomás Melo Gouveia partilhou o 8.º lugar (+4) com outros quatro jogadores; Miguel Gaspar foi um dos dois vice-campeões nacionais (-1) a par de Ricardo Santos; e Vítor Lopes foi 18.º (+9) empatado com outros dois jogadores.Domingo foi o dia da cerimónia de entrega de prémios oficial com todos os campeões nacionais e vice-campeões nacionais a receberem os seus troféus.