Tomás Ribeiro campeão nacional de Pitch & Putt

Tomás Ribeiro venceu o Campeonato Nacional Absoluto de Pitch & Putt que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou no CityGolf, em Matosinhos.

O jogador do Paredes Golf Club conquistou pela primeira vez o torneio e liderou após cada uma das três voltas de 18 buracos. Totalizou 148 pancadas, 14 abaixo do Par, após voltas de 48, 49 e 51.

Diogo Lopes, do Citynorte, sagrou-se vice-campeão com 154 (49+51+54), -8, enquanto Rui Brás, da Quinta das Lágrimas, foi 3.º com 155 (49+51+55), -7.

A classificação no Pitch & Putt é mista, mas as duas melhores jogadoras entre os 70 participantes foram Francisca Rocha, no 4.º lugar, com 156 (56+53+47), -6, e Aline Marques, do Clube de Golfe de Cantanhede, no 5.º posto, com 157 (53+51+53), -5.

"Estou obviamente feliz. Nunca tinha estado nesta posição, de liderar para o último dia, num torneio desta importância. Acusei alguma pressão a meio da volta, com três bogeys consecutivos, mas felizmente consegui endireitar-me fazendo quatro birdies nos últimos oito buracos", disse Tomás Ribeiro, de 20 an os, em declarações ao press officer da FPG, Rodrigo Cordoeiro.

Estudante de Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, Tomás Ribeiro fez parte da equipa de Paredes que, em 2019, sagrou-se campeã nacional de clubes de Pitch & Putt. Tinha, então, 16 anos. Também já tinha sido campeão nacional da especialidade em sub-25 e campeão absoluto do Norte.

O novo campeão nacional sucedeu, na lista dos campeões nacionais absolutos de P&P, ao campeoníssimo Hugo Espírito Santo, da Quinta das Lágrimas, que não veio defender o título.