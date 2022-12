Tomás Santos Silva campeão na Aroeira

Tomás Santos Silva continua a ganhar torneios, mesmo numa fase da sua carreira em que já partilha as funções de jogador de alto rendimento com as de treinador no Club de Golf do Estoril e de comentador televisivo de golfe na SportTV.O antigo bicampeão nacional, ainda jovem, de 30 anos, venceu o último torneio do circuito profissional português de 2022, o 3.º Players Championship, organizado pela PGA de Portugal, no Aroeira Challenge, em Almada.Tomás Santos Silva totalizou 140 pancadas, 4 abaixo do Par, após voltas de 68 e 72, tendo sido o único a bater o Par do campo. O 2.º lugar foi para Susana Ribeiro, quatro vezes campeã nacional, com 150 (76+74), +6.Duas voltas com condições de jogo bem distintas, como explicou o campeão: "No primeiro dia esteve um tempo fantástico. No segundo apanhámos uma chuva torrencial a partir do buraco 16 que deixou o campo mal tratado. Tendo em conta as semanas consecutivas de chuva a cair, o campo estava agradável. Algumas zonas muito molhadas, alguns greens em recuperação, mas agradável de se jogar". "O meu jogo esteve muito bem, especialmente na segunda volta. Estive muito consistente do tee ao green e o putt esteve bem nos dois dias", analisou o jogador do Estoril, que embolsou um prémio de 1.500 euros. Já susana Ribeiro, profissional da TaylorMade, arrecadou 1.000 euros. O torneio distribuiu um total de 7.000 euros.A regularidade elevada foi sempre uma característica de Tomás Santos Silva e impressiona ver que as multitarefas a que se propôs nesta fase da sua carreira não estão a implicar necessariamente uma perda de capacidades em alta competição."Sou profissional de golfe e além de ajudar outras pessoas a tentar melhorar o seu jogo, continuo com vontade de dar o meu melhor em campo. Vencer é sempre bom, seja em que altura for", disse o jogador aO seu trabalho tem sido igualmente apreciado como comentador televisivo. Aliás, é curioso que Susana Ribeiro também é comentadora televisiva de golfe, mas noutro canal, no Eurosport. "Comecei a comentar no PGA Championship. Tem sido uma boa experiência e, até agora, acho que tenho conseguido transmitir algum do meu conhecimento como profissional de jogo. Como sempre fiz com a minha carreira desportiva, dedico-me a cem por cento a todas e tento fazer sempre o melhor. Gosto de tudo o que faço e ate agora o ‘feedback’ tem sido positivo", sublinhou.No ano passado, quando já era treinador e jogador em simultâneo, Tomás Santos Silva venceu o 2.º Torneio do Circuito FPG, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela. Agora teve esta vitória na Aroeira. A sua competitividade continua bastante elevada.