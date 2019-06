Tomás Santos Silva e José-Filipe Lima em 21.º no Challenge Italiano

Tomás Santos Silva e José-Filipe Lima estão no grupo dos golfistas classificados em 21.º lugar, no final do primeiro dia de provas do Challenge Italiano, que está a decorrer em Monterosi.Mais atrás na classificação seguem Tiago Cruz (69.º) e Ricardo Santos (92.º).Com 70 pancadas, duas abaixo do par do campo, Santos Silva e Lima estão bem posicionados para passar o cut de sexta-feira e mesmo de entrar para o top-10, que está à distância de duas pancadas.Mais dificuldades no apuramento para Cruz, que está com 72 pancadas, e sobretudo para Ricardo Santos, atualmente com 74 pancadas.O Challenge Italiano de golfe é comandado pelo sul-africano Bryce Easton e pelo espanhol Carlos Pigem, com 66 pancadas, seis abaixo do par do campo.