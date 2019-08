Tomás Santos Silva sobe a 27.º no troféu KPMG

O jogador português Tomás Santos Silva subiu este sábado ao 27.º posto do troféu KPMG de golfe, que decorre em Beringen, na Suíça, enquanto Ricardo Santos e Vítor Lopes estão mais abaixo.Santos Silva, que subiu três posições, cumpriu a terceira volta em 67 pancadas (quatro abaixo do par do campo), totalizando 202 nos três dias de prova (11 abaixo), num dia em que efetuou seis birdies (uma abaixo do par do buraco) e dois bogeys (uma acima).Ricardo Santos baixou ao 48.º, ao cumprir a volta em 69 pancadas (duas abaixo), e Vítor Lopes fechou o dia com 71 pancadas (par), ocupando o 62.º lugar.Na liderança o trio britânico formado por Laurie Canter, Ross McGowan e Richard Mnsell, todos com 195 pancadas, 18 abaixo do par.