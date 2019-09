Tomás Santos Silva termina troféu KPMG em 14.º

O português Tomás Santos Silva terminou este domingo no 14.º lugar o troféu KPMG de golfe, Beringen, à frente de Ricardo Santos e Vítor Lopes, 37.º e 66.ºs no torneio suíço, respetivamente.





Santos Silva subiu do 27.º para o 14.º posto, ao concluir a quarta e última volta em 65 pancadas (seis abaixo do par), totalizando 267 golpes, mais seis do que os ingleses Dale Whitnell e Laurie Canter, que terminaram empatados e decidiram o triunfo no playoff, com vantagem para Whitnell.Relativamente a sábado, Ricardo Santos recuperou 11 posições, ao finalizar o dia em 67 golpes, concluindo o torneio com 271 pancadas, menos cinco do que Vítor Lopes, que caiu quatro lugares, ao cumprir a última volta em 70, para um total de 276.