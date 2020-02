Tomás Silva cumpre promessa com 2.º lugar no Egito

O 2.º lugar de Tomás Silva no Ein Bay Open, em conjugação com o 5.º lugar de Vítor Lopes no mesmo torneio de 40 mil euros em prémios monetários, veio provar que os portugueses estão muito mais competitivos desde que o Portugal Pro Golf Tour veio trazer mais e melhor competição ao nosso país.





«As competições do Portugal Pro Golf Tour preparam-nos da melhor maneira no inverno», referiu Vítor Lopes à Tee Times Golf, em exclusivo paraNão é por acaso que na temporada de 2019/2020 do Portugal Pro Golf Tour Tomás Silva e Vítor Lopes têm sido os melhores portugueses, tendo cada um arrecadado dois títulos em eventos de 10 mil euros em prémios.Esses sucessos no circuito satélite internacional português, organizado por José Correia e Gary Harris, qualificaram os dois golfistas nacionais para o Open de Portugal do Challenge Tour, a segunda divisão europeia.De certa forma isso não só deu-lhes uma motivação extra, como permitiu-lhes concentrarem-se ainda mais na escolha que já tinham feito de, em 2020, apostarem mais no Alps Tour Golf, uma das terceiras divisões europeias.Tomás Silva foi mesmo perentório no final do ano passado, durante a apresentação do Open de Portugal at Royal Óbidos de 2020, ao declarar que o Alps Tour Golf iria ter prioridade sobre os restantes circuitos onde costuma competir.A ideia é repetir o trajeto de sucesso de Pedro Figueiredo que, em 2017, regrediu propositadamente a uma terceira divisão europeia (no caso de "Figgy" o Pro Golf Tour), para fechar essa época no top-5 do ranking e ascender ao Challenge Tour. Em 2018 Figgy fechou a temporada no top-15 do Challenge Tour e subiu ao European Tour, a primeira divisão europeia, onde militou em 2019 e permanece em 2020.O plano é bom e o Alps Tour Golf também oferece os mesmos cinco cartões para o Challenge Tour no final da época. Simplesmente, em dezembro as coisas complicaram-se para Tomás Silva, quando tudo lhe correu mal na Escola de Qualificação do Alps Tour Golf.O bicampeão nacional foi apenas o 90.º classificado, com 149 pancadas, 6 acima do Par, depois de rondas de 76 e 73. Isso significava que não poderia participar em todos os torneios do calendário de 2020, mas apenas em alguns com a sua Categoria-9.Mas ao invés de esmorecer, atirou-se ao trabalho com o treinador Steve Bainbridge na Elite Golf Academy no Algarve, e, em declarações à Tee Times Golf, para Record, garantiu-nos na altura: «Esta Escola de Qualificação foi meramente um acidente no percurso e estou confiante de que, se conseguir entrar em alguns torneios, conseguirei entrada para os restantes através de boas classificações».Já esta semana, atualizando-nos sobre o que foi fazendo nos últimos dois meses e meio, assegurou estar no bom caminho: «Confio muito no trabalho que tenho vindo a desenvolver com o Steve e com o Pedro (Serra de Matos). Tenho capacidade para estar mais regularmente nesta luta (pelos lugares cimeiros) e os resultados dos últimos seis ou sete meses meses mostram isso mesmo. Estou contente com o 2.º lugar no Ein Bay Open e a partir de amanhã já estarei focado em dar o meu melhor no próximo torneio».As duas vitórias no Portugal Pro Golf Tour e agora este estatuto de vice-campeão no torneio egípcio do Suez provam que tem na razão na sua análise.O profissional do Club de Golf do Estoril era 4.º classificado no final do primeiro dia, saltou para o 2.º posto na segunda volta e manteve essa classificação até ao final, apresentando resultados de 208 pancadas, 8 abaixo do Par dos percursos A e B do Sokhna Golf Club, com cartões de 67, 69 e 72.Partilhou o vice-campeonato com o inglês Sam Robinson (71+71+66) e cada um embolsou um prémio agradável de 3.250 euros. Ficaram a 4 pancadas do vencedor, o holandês Lars Keunen (66+70+68), que se apoderou do cheque principal de 5.800 euros.«Joguei bem ao longo dos três dias e os cartões dizem isso mesmo. Foram 12 birdies e 4 bogeys em dias com algum vento. Estive muito consistente e sinto-me feliz por ter estado na luta pela vitória», sublinhou o jogador da Nike Golf, que alcançou o seu quarto top-10 e o primeiro top-5 no Alps Tour Golf.Tomás Silva já conhecia bem o campo e isso foi uma vantagem. «Já cá tinha jogado no ano passado e também tinha estado na luta pela vitória», recordou, referindo-se ao 18.º posto de 2019, com 7 pancadas abaixo do Par.Vítor Lopes, em contrapartida, admitiu algumas dificuldades em adaptar-se às condições de jogo: «Não estou habituado a este tipo de relva e de greens». Daí que só no final percebeu como "patar": «O putt só esteve bom no último dia, principalmente nos últimos nove buracos, jogados em -6 para terminar o torneio».O antigo jogador do Clube de Golfe de Vilamoura totalizou 210 pancadas, 6 abaixo do Par, após voltas de 71, 73 e 66, sendo esta última a melhor marca do último dia e a segunda melhor de todo o torneio!«O meu jogo do tee ao green esteve duvidoso durante a volta de treino, mas consegui encontrar o ritmo que queria. Foi por isso mesmo que consegui resultados sólidos durante estas três voltas», frisou Vítor Lopes, destacando que «este torneio foi positivo para os portugueses».Com efeito, entre 120 jogadores, apenas Miguel Gaspar falhou o cut (fixado em +2), ao terminar no 65.º posto com 150 (77+73), +6.De resto, Tiago Cruz, que até já venceu há uns anos um torneio neste mesmo campo, mas integrado noutro circuito, no Pro Golf Tour germânico, ficou desta feita no grupo dos 20.º classificados, entre os quais figurou também Tomás Bessa, com 215 pancadas, 1 abaixo do Par, e um prémio de 572 euros para cada um. Cruz com voltas de 73, 72 e 70, Bessa com rondas de 69, 72 e 74.O próximo torneio, o segundo do calendário do Alps Tour Golf de 2020, será o Red Sea Little Venice Open, com início a 23 de fevereiro, dotado de prémios monetários no valor de 40 mil euros. Joga-se exatamente no mesmo clube, mas agora nos percursos B e C.Hugo Ribeiro / Tee Times Golf em exclusivo para