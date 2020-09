Tommy Fleetwood prepara US Open no Algarve

A estrela da Ryder Cup e ex-campeão da "Race to Dubai", Tommy Fleetwood, vai regressar ao Portugal Masters, pela primeira vez desde 2016, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, de 10 a 13 de setembro.



O 16.º classificado do ranking mundial irá participar pela sexta vez no torneio do European Tour, depois de ter competido no Algarve todos os anos entre 2012 e 2016.





O inglês foi coroado n.º1 do European Tour em 2017, depois de uma época de sonho, que começou com uma vitória no Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA, seguido-se um soberbo 2.º lugar no Mexico Championship dos World Golf Championships, um primeiro troféu na Rolex Series no Open de França e um 4.º lugar no U.S. Open.Um total de dez top-10’s levou-o ao topo da "Race to Dubai Rankings Presented by Rolex", batendo o compatriota Justin Rose (o campeão olímpico) nessa corrida pelo n.º1 europeu.No ano seguinte, Fleetwood protagonizou uma estreia memorável na Ryder Cup, no Le Golf National, ao somar quatro pontos em cinco possíveis ao serviço da seleção da Europa que derrotou a sua congénere dos Estados Unidos pelo resultado impressionante de 17,5-10,5.A última vitória no detentor de cinco títulos do European Tour aconteceu no Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player do ano passado, o seu segundo troféu da Rolex Series, levando-o a terminar a época como 2.º na Corrida para o Dubai. Encerrou as últimas três temporadas classificado, respetivamente, em 1.º, 3.º e 2.º no ranking da primeira divisão europeia.A sua campanha de 2020 arrancou em força, antes da época ser interrompida devido à pandemia da COVID-19: em janeiro, empatou em 2.º no Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA e, na semana seguinte, foi 11.º empatado no Omega Dubai Desert Classic."Estou desejoso de voltar ao Dom Pedro Victoria Golf Course. É uma zona linda do Mundo e tenho memórias bonitas de quando joguei ali no passado", disse Fleetwood."Em 2020, comecei bem na Corrida para o Dubai, com duas semanas positivas no Médio Oriente, incluindo um 2.º lugar empatado atrás do Lee Westwood no Abu Dhabi. Tal como aconteceu com todos os outros, a minha época foi suspensa pouco depois, mas estou focado numa forte conclusão da época e acho que o Portugal Masters será o local ideal na Europa para defrontar uma boa lista de participantes, antes de rumar ao U.S. Open na semana seguinte", acrescentou.A 14.ª edição do Portugal Masters integra o "Iberian Swing" do European Tour. Joga-se logo depois do Estrella Damm N.A. Andalucia Masters, que terminou ontem (Domingo) em Espanha. O Open de Portugal at Royal Óbidos conclui esta série na próxima semana.O European Tour retomou a sua atividade competitiva em julho com dois eventos "dual-ranking" na Áustria, e logo depois com o novo "UK Swing" de seis semanas, cumprindo a estratégia de, sempre que possível, realizarem-se eventos em séries regionais.À semelhança do sucedido em todos os torneios do calendário retificativo de 2020, o Portugal Masters estará sujeito ao Programa de Segurança e Saúde do European Tour (COVID-19 Health Strategy) e, por consequência, não serão permitidos espectadores no Dom Pedro Victoria Golf Course.O Portugal Masters será também abrangido pela nova iniciativa "Golf for Good" do European Tour, que visa apoiar as comunidades locais por onde o Circuito Europeu passa, homenageando os verdadeiros heróis, como elementos-chave da linha de frente, ao mesmo tempo que pretende-se promover os benefícios para a saúde da prática do golfe.