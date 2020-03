Tour Championship em Troia: Tomás Santos Silva vice-campeão do Pro-Am

Tomás Silva sagrou-se vice-campeão do Pro-Am do The Tour Championships do Portugal Pro Golf Tour que realizou-se hoje (quinta-feira) no Troia Golf, no concelho de Grândola.





O bicampeão nacional atuou ao lado dos amadores José Santos Silva (o seu pai), Carlos Bernardino (patrocinador do circuito) e Alexandre Barroso (diretor do campo) e somou 80 pontos.Foi também com essa pontuação, mas com melhores nove últimos buracos que o norte-irlandês Michael Hoey ganhou, junto com os amadores Fernando Sousa, Luís Santos e Messala Gonçalves.Hoey tem cinco títulos no European Tour, entre os quais os Opens de Portugal e da Madeira e é a grande figura do torneio de encerramento do circuito satélite internacional organizado pelo português José Correia e o inglês Gary Harris, e sancionado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), PGA de Portugal e pelo britânico Jamega Pro Golf Tour.O The Tour Championship arranca amanhã (sexta-feira) com 80 jogadores e termina no Domingo, distribuindo 25 mil euros em prémios monetários, 5 mil dos quais para o vencedor, que receberá ainda um convite para jogar no Open de Portugal at Royal Óbidos, em setembro.O primeiro grupo arranca às 8h15 e o último às 10h25, saindo-se em simultâneo dos buracos 1 e 10. Ricardo Santos e Pedro Figueiredo do European Tour, e Ricardo Melo Gouveia do Challenge Tour são três dos craques em prova.