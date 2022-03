Três portugueses arrancam bem em Espanha

Em representação da Seleção Nacional, Sofia Sá e Pedro Clare Neves estiveram hoje (terça-feira) em destaque no arranque da Copa S.M. La Reyna e da Copa S.M. El Rey, respetivamente.São os Campeonatos Internacionais Amadores de Espanha feminino e masculino, o primeiro decorrendo no Real Club Pinedo de Sevilla e o segundo no Sherry Golf Jerez, em Jerez de La Frontera.Na Andaluzia, ambos os Campeonatos cresceram este ano de cinco para seis dias de competição e passaram a apurar 64 jogadores para a segunda fase, de match play, em vez dos tradicionais 32. Duplicou assim o número de jogadores que passam o cut no final da primeira fase, constituída por duas voltas de stroke play, antes do arranque da fase de eliminação direta.Na Copa S.M. La Reyna, no Real Club Pinedo de Sevilla, entre 100 concorrentes, a campeã nacional absoluta, Sofia Sá marcou 73 pancadas, 1acima do Par, para colocar-se no grupo das 26.ºs classificadas. Ana da Costa Rodrigues, a campeã nacional de sub-16, assinalou 79 (+7) para integrar o grupo das 86.ªs. "Foi uma volta de altos e baixos, mas com um bom final que deixa-me confiante para manhã", disse Sofia Sá.Notável recuperação, de facto: tendo começado no buraco 10, seguia com +4 após 11 buracos, mas concluiu os últimos 7 com 3 birdies e 4 pares.O Treinador Nacional Adjunto, Hugo Pinto, orienta a seleção feminina em Espanha.A líder é a espanhola Martina Echezarr, com 67 (-5). O cut, para as 64 primeiras, está provisoriamente em +4.Na Copa S.M. El Rey, no Sherry Golf Jerez, Pedro Clare Neves marcou 72 (Par) para posicionar-se nos 20.ºs, entre 120 participantes, com 2 birdies e 2 bogeys. Vasco Alves, com 74 (+2), também está dentro do cut, mas já no limite, no largo grupo dos 50.ºs.Pedro Sousa Machado, que completa a Seleção comandada pelo Treinador Nacional, Nelson Ribeiro, fez 80 (+8), encontrando-se nos 107.ºs."Joguei bem, não cometi muitos erros. Amanhã irei tentar fazer uma boa volta para qualificar-me para o match play", disse Pedro Clare Neves, o melhor amador no 1.º Torneio do Circuito FPG em 2022.Quanto a Vasco Alves, fez de tudo um pouco, desde um eagle a um duplo bogey, mais 2 birdies e 4 bogeys."Foi um bom resultado, tendo em conta que não treinei muito no último mês, por causa dos exames na faculdade, mas sinto que amanhã posso fazer uma boa volta, abaixo do Par, que bem preciso para garantir a passagem para o match play", disse Vasco Alves, que foi o melhor amador no 2.º Torneio do Circuito FPG de 2021.O 1.º lugar é ocupado pelo alemão Carl Siemens, com 65 (-7) e uma vantagem de três shots sobre três jogadores que marcaram 68 (-4): o inglês John Gauch, o holandês Kiet Van Der Weele e o irlandês Peter O’Keeffe.Note-se que Carl Siemens foi 4.º classificado no Campeonato Internacional Amador de Portugal que, no passado mês de fevereiro, inaugurou o calendário da Associação Europeia de Golfe (EGA) para 2022.