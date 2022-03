Três portugueses na segunda ronda em Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Três portugueses apuraram-se hoje (quinta-feira) para a segunda ronda dos Campeonatos Internacionais Amadores de Espanha, após vitórias no primeiro dia da segunda fase da prova, disputada em match play, ou seja, em eliminação direta.

Após dois dias de uma fase preliminar jogada por pancadas, hoje os 64 apurados da primeira fase defrontaram-se entre si num total de 32 partidas, com quatro portugueses envolvidos. Só Vasco Alves foi eliminado.

Sofia Sá, Ana da Costa Rodrigues e Pedro Clare Neves seguiram em frente e marcaram mais uma boa jornada para a seleção nacional amadora da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), que, depois de colocar quatro dos seus cinco elementos na segunda fase da competição, apurou três para a segunda eliminatória.

Na Copa S.M. La Reyna, o torneio feminino, que decorre no Real Club Pinedo de Sevilla, as portuguesas deixaram duas espanholas pelo caminho, e, tal como Pedro Clare Neves, nunca estiveram em desvantagem face às suas adversárias.

A campeã nacional absoluta, Sofia Sá, derrotou Violeta Fernandez-Tagle Muñoz, por 1 up (por um buraco de vantagem), enquanto a campeã nacional de sub-16, Ana da Costa Rodrigues, ganhou de forma sensacional a Paula Martin Sampedro, a vencedora da fase de stroke play, por 2/1 (dois buracos de vantagem com um único buraco por se jogar).

Amanhã, na segunda ronda, que apura para os oitavos de final, Sofia Sá mede forças com a francesa Carla de Troia, enquanto Ana da Costa Rodrigues tem um duelo com a espanhola Claudia Lara Miravittlles.

Na Copa S.M. El Rey, o torneio masculino, a realizar-se no Sherry Golf Jerez, em Jerez de La Frontera, os dois portugueses presentes nas eliminatórias defrontaram jogadores suíços, mas tiveram desfechos opostos.

Num dia com mais vento e com os greens mais duros e mais rápidos, Pedro Clare Neves bateu Marc Oliver Keller por 3/2, ao passo que Vasco Alves perdeu para Nicolas Gerhardsen, por 4/2.

Pedro Clare Neves, o melhor amador no 1.º Torneio do Circuito FPG em 2022, deu assim continuidade ao bom desempenho da primeira fase, na qual terminou no grupo dos 11.ºs classificados entre 120 participantes.

Frente a Keller, Pedro Clare Neves nunca esteve em desvantagem. "No início do buraco 9, estive a ganhar só por 1, após ter perdido o 7 e o 8, mas ganhei o 9 e fui para a segunda volta a ganhar por 2, esclareceu.

Na segunda ronda de amanhã, cabe-lhe defrontar o escocês Rory Franssen, o 161.º classificado no ranking mundial amador.