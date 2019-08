Três portugueses passam cut no troféu KPMG

Ricardo Santos, Vítor Lopes e Tomás Santos Silva são os portugueses que conseguiram passar o cut do troféu KPMG de golfe, que se está a disputar em Beringen, na Suíça.Os três estão no grupo dos classificados em 30.º lugar, com 135 pancadas, tendo o cut sido fixado nas 137.Fora desse objetivo ficou Miguel Gaspar, 141.º com 145 pancadas, no final dos dois primeiros dias deste torneio challenger do European Tour de golfe.Na liderança isolada está agora o inglês Jack Senior, com 13 pancadas abaixo do par e menos uma que o alemão Sebastian Heisele e o inglês Ross McGowan.