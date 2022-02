Três portugueses passam o cut no Internacional de Portugal

Três portugueses passaram hoje (sexta-feira) o cut no 92.º Campeonato Internacional Amador de Portugal, igualando o resultado do ano passado, e Hugo Camelo Ferreira continua a cotar-se como o melhor jogador nacional, mantendo-se no top-30, a apenas 3 pancadas do top-20.A terceira e penúltima volta ficou marcada por o líder desde o primeiro dia, o inglês Frank Kennedy, ter dado um passo importante para a conquista do título, ao igualar o recorde do campo do Montado Hotel & Golf Resort.Frank Kennedy fez 8 abaixo do Par, o mesmo resultado que tinha sido alcançado ontem (quinta-feira) pelo italiano Flavio Michetti.O inglês, que no ano passado passou o cut num torneio do DP World Tour, no Hero Open, dispõe agora de uma vantagem de 3 pancadas sobre Finn Koelle, o alemão que o persegue desde a primeira jornada.Mas o mais assustador para a concorrência é que Kennedy, que no ano passado jogou sobretudo entre os sub-18, não perdeu hoje qualquer pancada e está a jogar de forma cada vez mais consistente.Dos 120 participantes, 45 passaram o cut, fixado em +1, e a qualidade do torneio da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) constata-se por 34 estarem abaixo do Par aos 54 buracos."Hoje esteve mais quente, o vento não foi significativo e os jogadores tiraram partido disso para fazerem bons resultados. Vale a pena vê-los jogar no Montado. Batem mesmo longe", disse o diretor-técnico nacional, João Coutinho.Foi um dia em que Alberto Costa Marques celebrou o seu 17.º aniversário, embora falhando o cut por 4 pancadas, e houve dois portugueses a jogarem abaixo do Par – Pedro Clare Neves e Lucas Lopes Azinheiro, ambos com -2.No entanto, o objetivo era sobretudo o apuramento para a última volta e isso foi alcançado pela primeira vez por Hugo Camelo Ferreira, enquanto Pedro Clare Neves e João Miguel Pereira repetiram a proeza do ano passado.Há um ano, Hugo Camelo Ferreira não passou o cut, com voltas de 78, 76 e 71, pelo que o resultado deste ano de 214 pancadas, 2 abaixo do Par, entregando cartões de 70, 72 e 72, mostra um claro progresso.Mais significativo foi não ter-se deslumbrado por integrar o top-10 aos 18 buracos. Isso não lhe retirou o foco e igualou o Par do campo nos dois dias seguintes.Hoje o jogador de Miramar sofreu os seus primeiros duplos-bogeys do torneio, nos buracos 14 (de Par-4) e 17 (de Par-5), mas também carimbou 4 birdies, sobretudo o do 18 que deu-lhe a manutenção no top-30, no 28.º lugar (empatado).Pedro Clare Neves também arrancou 1 birdie no buraco 18 mas, no seu caso, esse birdie foi o início de uma recuperação sensacional que deu-lhe o apuramento para a última volta, com um agregado de 217 (75+72+70), +1.Os resultados deste jogador de Miramar foram sempre a melhorar e as 2 pancadas abaixo do Par de hoje confirmaram a fibra do estudante universitário de Economia, que já no ano passado necessitara de uma terceira volta de 69 (-3) para passar o cut pela primeira vez nesta competição.O mais impressionante é que o birdie no 18 aconteceu depois de ter sofrido 1 duplo-bogey no 17 e 1 bogey no 14. Nessa altura estava bem fora de prova, mas em vez de baixar a cabeça, foi cheio de garra para o famoso Par-3 com o green numa ilha e fez o seu segundo birdie do dia (após o do 13).Até ao final da volta, não mais cedeu qualquer pancada e foi colecionando birdies nos buracos 3, 7 e 8. Note-se que há quatro buracos de Par-3 neste campo e Pedro Clare Neves arrancou birdies em três deles!Empatado com Clare Neves no grupo dos 38.º classificados, passando o cut mesmo no limite, ficou João Miguel Pereira, com voltas de 74, 69 e 74. Foi uma volta de nervos, pois começou bem, com um ‘front nine’ imaculado e com 2 birdies (nos buracos 2 e 4). Estava então à vontade apurado, mas o ‘back nine’ foi de sofrimento com 2 duplos-bogey no 11 e no 14, e 1 bogey no 16. Salvou-o o birdie no 13.A presença destes três jogadores portugueses na última volta comprova a importância da FPG ter decidido organizar um torneio do Circuito FPG no passado fim de semana neste mesmo campo.Os melhores amadores portugueses tiveram, então, oportunidade de desafiar alguns dos melhores profissionais nacionais, ao mesmo tempo que foram-se habituando às condições de jogo no Montado.E o que fizeram estes três jogadores nesse 1.º Torneio do Circuito da FPG? Pedro Clare Neves foi o melhor amador (masculino) em 7.º (+2), Hugo Camelo Ferreira acabou em 9.º (+3) e João Miguel Pereira terminou em 12.º (+4).Planear e preparar bem é muitas vezes a chave do sucesso.Entretanto, na Taça das Nações, que hoje terminou, a Alemanha venceu com 413 pancadas, 19 abaixo do Par, somando resultados diários de 142, 134 e 137.A Alemanha, que no ano passado tinha sido vice-campeã, bateu desta feita a segunda formação dos Países Baixos por duas pancadas. Mais impressionante é o facto de a terceira formação da Alemanha ter empatado com a Holanda no 2.º lugar com 17 abaixo do Par.Portugal ficou em 14.º com 430 (145+143+142), -2, entre um total de 32 equipas, representando 23 países.O 92.º Campeonato Internacional Amador de Portugal masculino termina amanhã (Sábado) com a quarta e última volta. O primeiro grupo sai às 8h30 do buraco 1, com João Pereira nele; Pedro Clare Neves sai logo a seguir às 8h40; e Hugo Camelo Ferreira às 9h20. O último grupo arranca às 10h50.1.º Frank Kennedy (Inglaterra), 198 (65+69+64), -18.2.º Finn Koelle (Alemanha), 201 (67+68+66), -15.28.º (empatado) Hugo Camelo Ferreira, 214 (70+72+72), -2.38.º (empatado) João Miguel Pereira, 217 (74+69+74), +1.38.º (empatado) Pedro Clare Neves, 217 (75+72+70), +1.60.º (empatado) Alberto Costa Marques, 221 (75+71+75), +5.73.º (empatado) João Teixeira e Costa, 223 (76+70+77), +7.73.º (empatado) Lucas Lopes Azinheiro, 223 (75+78+70), +7.90.º Pedro Sousa Machado, 226 (81+71+74), +10.95.º (empatado) Miguel Silveira, 227 (77+72+74), +11.95.º (empatado) Tomás Afonso Araújo, 227 (76+72+79), +11.100.º (empatado) Filipe Salazar de Sousa, 228 (76+76+76), +12.102.º (empatado) Ricardo Garcia, 229 (78+74+77), +13.102.º (empatado) Konstantin Mikirtumov, 229 (78+78+73), +13.105.º (empatado) Afonso da Costa Rodrigues, 230 (78+78+74), +14.109.º (empatado) Guilherme Oliva, 231 (77+75+79), +15.109.º (empatado) Ricardo Serpa, 231 (81+75+75), +15.111.º José Miguel Franco de Sousa, 234 (78+76+80), +18.113.º (empatado) António Mendes, 236 (86+71+79), +20.114.º (empatado) Tiago Abrantes, 237 (77+79+81), +21.114.º (empatado) Rodrigo Marques Santos, 237 (79+78+80), +21.117.º Gabriel Sardo, 247 (87+83+77), +31.