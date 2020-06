Turismo de Portugal quer um Portugal Masters à prova de bala

O Turismo de Portugal está a trabalhar para que o Portugal Masters possa realizar-se em segurança e só depois de ter essa garantia avançará com mais novidades sobre o mais importante torneio de golfe português.





Na sequência da notícia divulgada por Record Online nesta terça-feira, o Turismo de Portugal explicou qual a sua principal preocupação nas conversações que está a levar a cabo com o European Tour."Para já não é possível dar qualquer indicação por parte do Turismo de Portugal em relação ao Portugal Masters, dado que a nossa prioridade é a de assegurar que o evento se realize nas melhores condições do ponto de vista de higiene e segurança. Esta é uma condição que será igualmente aplicável a todos os eventos", disse Filipe Silva, membro do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, à Tee Times Golf, em exclusivo paraNesse sentido, foi importante o golfe ter tido acesso ao selo "Clean & Safe" concebido pelo Turismo de Portugal, que tem sido apontado como um exemplo internacional de comunicação para mercados emissores de turistas nesta fase de desconfinamento progressivo.O Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG) reuniu-se há pouco mais de um mês com o Turismo de Portugal e um dos pontos em agenda era exatamente a vontade dos proprietários e gestores de campos de golfe de poderem aceder a essa certificação.O presidente do CNIG é, significativamente, Luís Correia da Silva, um ex-secretário de Estado do Turismo e atual CEO do Dom Pedro Golf, o ramo golfístico da Dom Pedro SA, proprietária dos cincos campos de golfe de Vilamoura, entre os quais, o Victoria Golf Course, a casa do Portugal Masters desde o seu nascimento em 2007.Filipe Silva é, há alguns anos, o administrador do Turismo de Portugal que se tem encarregado dos eventos de golfe inseridos nos calendários do European Tour e do Challenge Tour e explicou que "sobre o selo 'Clean & Safe' e a respetiva extensão do mesmo aos campos de golfe, trata-se de um compromisso muito importante por parte dos campos de golfe em Portugal, ao introduzirem um protocolo interno que siga as orientações de higiene e segurança emanadas por parte da Direção Geral de Saúde. Este compromisso será fundamental, de modo a conseguirmos trabalhar nos índices de confiança por parte do consumidor que equaciona Portugal como destino para as suas férias de golfe".Um Portugal Masters seguro, num Dom Pedro Victoria Golf Course 'Clean & Safe', será uma imagem valiosa para a promoção do Algarve e do país nos mercados internacionais.O único torneio português do European Tour (a primeira divisão do golfe profissional europeu) em 2020 estava previsto para outubro, mas tanto poderá manter a data, como ser antecipado para setembro ou adiado para novembro, mas o Grupo Dom Pedro preferiria acolhê-lo em setembro.O Portugal Masters é o resultado de uma parceria entre o Turismo de Portugal e o European Tour, cabendo ao instituto português a verba que suporta o total de prémios monetários do evento, que, em 2019, ascendeu a 1,5 milhões de euros.Há outras parcerias e patrocínios relevantes, mas o aval do Turismo de Portugal é determinante e imprescindível para a manutenção da prova no calendário da primeira divisão do golfe profissional europeu.Autor: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) em exclusivo para