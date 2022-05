Vale de Janelas campeão nacional de clubes seniores

O Clube de Golfe Vale de Janelas, da região Oeste, venceu hoje (Domingo) do Campeonato Nacional de Clubes Seniores, que decorreu este fim de semana no Aroeira Pines Classic, no concelho de Almada, com a participação de 16 equipas na prova masculina.

O Club de Golf do Estoril foi vice-campeão com a mesma pontuação do Clube de Campo da Aroeira.

O clube ligado ao Praia D'El Rey Marriott Golf & Beach Resort, em Óbidos, ganhou pela margem mínima, com um total de 404 pancadas, 44 acima do Par, após 239 no primeiro dia de singulares e 165 no segundo dia de pares.

O Estoril (241+164) e a Aroeira (240+165), ficaram a apenas 1 pancada, com o Estoril a conseguir um melhor resultado no último dia, o que valeu-lhe o 2.º lugar.

A equipa campeã contou com o inglês Alan Westhead (capitão-jogador), os portugueses Paulo Araújo, Gonçalo Mota Carmo e o irlandês Thomas Byrne, e conquistou pela primeira vez este campeonato para jogadores do escalão etário acima dos 50, que remonta a 2013 e assinalou este ano a sua 9.ª edição (só não se realizou em 2020, devido à pandemia).

Foi um triunfo "wire-to-wire", ou seja, liderando do princípio ao fim.

No Sábado jogou-se individualmente por pancadas, considerando-se para a classificação da equipa os três melhores resultados de cada quarteto titular.

No final dessa primeira volta, Vale de Janelas somava 239 pancadas, 23 acima do Par, e comandava com a vantagem mínima sobre a Aroeira (240, +24). O Estoril estava no 3.º lugar com 241 (+25).

O clube dos Barmen (245, +29), a Quinta do Peru (campeão em título) e Belas (ambos com 246, +30), bem como o ACP Golfe, com 248 (+32), também estavam na corrida pela vitória para a segunda e última jornada.

Hoje, Domingo, jogou-se em pares ‘foursomes’, contando para a classificação da equipa os dois resultados e houve grande emoção e incógnita quanto ao desfecho.

O Vale de Janelas acabou por manter o 1.º lugar e conquistar o troféu com a vantagem mínima sobre o Estoril e a Aroeira.

Nos 'foursomes', a dupla Gonçalo Mota Carmo e Alan Westhead puxou dos galões de campeã nacional de pares seniores (título conquistado em março no Lisbon Sports Club) para registar, com 78 (+6) pancadas, o melhor resultado do dia.

A completar o quarteto campeão, Paulo Araújo e Thomas Byrne fizeram 87 (+15), o que deu ao Vale de Janelas um total de 165 (+21), marca só superada pelas 164 (+24) do Estoril. Barmen e Aroeira também assinalaram 165.

No cômputo das duas voltas, Vale de Janelas – que já havia sido vice-campeão em 2019 e 3.º classificado em 2021 –somou 404 (+44), contra as 405 (+45) do Estoril e da Aroeira.

O Estoril foi vice-campeão face à Aroeira no desempate pela soma mais baixa dos resultados de ‘foursomes’, tendo alinhado com Pedro Guedes Sousa (capitão), David Gray, Ronald Goddard, Júlio Figueiredo e Pedro Caeiro.

A Aroeira, vencedora em 2017, 2018 e 2019 e vice-campeã o ano passado, contou com Sérgio Pereira (o melhor individual no sábado, com 75), José Delgado, Mário Alcântara e François Faucher.

A fechar o top-5, os Barmen foram 4.ºs, com 410 (+50), e a Quinta do Peru – a defender o título conquistado o ano passado – 5.ª com 416 (+56).