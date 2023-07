Vale de Janelas renova título no Campeonato Nacional de Clubes Seniores

Vale de Janelas, clube da zona Oeste, renovou o título no Campeonato Nacional de Clubes Seniores Masculinos que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou no Quinta do Peru Golf & Country Club, em Sesimbra. Não houve prova feminina.O torneio foi jogado por 21 equipas, cada uma constituída por quatro jogadores que, no mínimo, completem 50 anos até 31 de dezembro de 2023. Disputou-se no primeiro dia em stroke play gross, contabilizando-se os três melhores resultados, e no segundo dia em pares foursomes (pancadas alternadas).Vale de Janelas veio de trás para vencer, pois ocupava o 4.º lugar no final da primeira jornada e acabou por triunfar com 1 única pancada de diferença em relação à formação da Quinta do Peru.Na primeira volta a equipa campeã contou com os resultados de Peter Bedford (76), Gonçalo Mota Carmo (81) e Alan Westhead (83), para totalizar 240 pancadas.Na segunda volta, Vale de Janelas contou com as prestações das duplas Gonçalo Mota Carmo/Alan Westhead (82) e Peter Bedford/Thomas Byrne (89), para um total de 171. O agregado vitorioso foi de 411 pancadas, 51 acima do Par, após parciais de 240 a nível individual e 171 em pares.No ano passado Vale de Janelas tinha vencido no Aroeira Pines Classic, em Almada, batendo o Estoril.A Quinta do Perú sagrou-se vice-campeã nacional com um total de 412 (+52), após 238 na primeira volta e 174 na segunda. Para a classificação individual contribuíram André Holtreman Roquette (77), Paul Brand (78) e e Paulo Spínola (83). Em foursomes, André Holtreman Roquette/Paulo Spínola marcarem 82 pancadas (tal como a melhor formação de Vale de Janelas), mas Paul Brand/Filipe Salazar de Sousa fizeram 92.A equipa de Palmares liderava no final do primeiro dia e garantiu o 3.º lugar com 413 (236+177), +53. Os resultados que contaram foram os seguintes: James Thomson (74), Ciaran O’Donnell (78) e Steve Juster (84), bem como James Thomson/Ciaran O’Donell (86) e Steve Juster/Gunnar Vikstrom (91).1.º Vale de Janelas, 411 (+51)2.º Quinta do Perú, 412 (+52)3.º Palmares, 413 (+53)4.º Ilha Terceira, 416 (+56)5.º ACP Golfe, 417 (+57)6.º Barmen, 418 (+58)7.º Belas, 419 (+59)8.º Aroeira, 420 (+60)9.º Troia, 421 (+61)10.º Amendoeira, 426 (+66)11.º Quinta do Fojo, 428 (+68)12.º Vale Pisão, 438 (+78)13.º Beloura, 444 (+84)14.º Atlântico, 445 (+85)15.º Estoril, 446 (+86)16.º CityGolf, 452 (+92)17.º Juvegolfe, 454 (+94)18.º A. N. Seniores, 459 (+99)19.º Arquitetos, 461 (+101)20.º Sporting, 467 (+107)21.º Amarante, 496 (+136)