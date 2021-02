Velocidade "considerável", tipo de carro e o que disse ao ser desencarcerado: o acidente de Tiger Woods

O acidente que Tiger Woods sofreu na terça-feira deixou o mundo do desporto em suspenso e, menos de 24 horas, são cada vez mais os pormenores que se conhecem do que realmente aconteceu. Depois de ter sido operado durante várias horas a lesões no pé, tornozelo e tíbia da perna direita, o golfista norte-americano está "acordado, recetivo e a recuperar no hospital", horas depois de se ter despistado quando seguia a uma "velocidade considerável".





Imagens do local, gravadas por um helicóptero de uma televisão local, mostram o carro caído numa encosta, com grandes danos na frente e com os airbags aparentemente acionados.



Num comunicado enviado à Golf Digest, o agente de Tiger Woods, Mark Steinberg, disse que o golfista esteve envolvido num acidente e sofreu "múltiplas lesões nas pernas".



Tiger Woods, de 45 anos, é considerado um dos melhores golfistas da história, tendo já conquistado 82 títulos no circuito norte-americano PGA - recorde igualado com Sam Snead - e 15 'majors'.

Quem o garante é o xerife Alex Villanueva que especifica que o carro em que Woods viajava sozinho - um Genesis GV80 - em direção a norte na Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, Los Angeles (EUA), saiu da via rápida, atravessou o separador central, embateu numa árvore e capotou. "Ia a uma velocidade considerável, mas levava o cinto posto", disse aquele responsável sublinhando que o golfista foi desencarcerado e saiu do veículo consciente, "lúcido e calmo" embora não se conseguisse "segurar em pé", deixando para trás todos os seus pertences."Tinha feridas nas duas pernas, mas teve muita sorte porque, ainda assim, o habitáculo parecia quase intacto. Depois de um acidente assim, as pessoas ficam em choque, mas perguntámos-lhe logo o nome e respondeu de imediato e reconhecemo-lo logo", concluiu.