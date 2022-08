Vilamoura mantém etapa do DP World Tour em 2022

O Portugal Masters volta a fazer parte do calendário official do DP World Tour de 2022, tendo sido esta sexta-feira confirmado para a data de 27 a 30 de outubro, com o Pro-Am no dia 26, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.Será a 16.ª edição consecutiva do mais importante torneio de golfe português, o único a integrar a chamada primeira divisão do golfe profissional europeu. Criado em 2007, disputou-se todos os anos no Dom Pedro Victoria Golf Course, desenhado pelo saudoso Arnold Palmer.O torneio de 1,75 milhões de euros em prémios monetários será o culminar no ‘Iberian Swing’ da fase final da temporada, depois de três semanas seguidas em Espanha.O 'Iberian Swing' começa com o Aciona Open de Espana presented by Madrid (de 6 a 9 de outubro), prossegue com o Estrella Damm N.A. Andalucia Masters (de 13 a 16 de outubro) e continua com o Mallorca Golf Open (de 20 a 23 de outubro).No ano passado, Thomas Pieters tornou-se no 14.º campeão diferente do Portugal Masters e no primeiro belga.Na história das 15 edições anteriores da prova, só o inglês Tom Lewis (2011 e 2018) foi capaz de vencê-la em duas ocasiões. E foram coroados campeões de oito países distintos.Thomas Pieters ganhou com um total de 19 pancadas abaixo do Par e uma vantagem de 2 pancadas sobre três jogadores, no Dom Pedro Victoria Golf Course.O antigo jogador da seleção europeia da Ryder Cup fechou a sua prestação com uma última volta de 68 pancadas, para bater o francês Matthieu Pavon, e os dinamarqueses Lucas Bjerregaard – o vencedor da prova em 2017 – e Nicolai Højgaard, este último, autor de uma sensacional volta de 64.Foi o quinto título da carreira de Pieters no DP World Tour e, dois meses depois, o belga de 30 anos somou-lhe um sexto, no Abu Dhabi HSBC Championship, já em janeiro deste ano, o seu primeiro troféu na categoria Rolex Series.Ben Cowen, o 'Chief Tournament Business Officer' no DP World Tour, declarou: "O Dom Pedro Victoria Golf Course tem providenciado imenso drama desportivo e entusiasmo ao longo dos anos. Estamos, por isso, encantados por regressar pelo 16.º ano consecutivo a este campo como palco do Portugal Masters"."Valorizamos o apoio de há muito do Turismo de Portugal a este torneio, que leva Portugal à nossa audiência à escala global", acrescentou o dirigente do golfe europeu.Stefano Saviotti, o 'Chairman' da Dom Pedro Hotels & Golf Collection, disse: "O The Portugal Masters é extremamente importante enquanto montra do golfe no Algarve e estamos satisfeitos por acolhermos os melhores golfistas do Mundo no Dom Pedro Victoria Course, em Vilamoura"."Este tem sido um grande ano para a Dom Pedro Hotels & Golf Collection e sermos, uma vez mais, os anfitriões do DP World Tour no nosso campo de golfe e nos nossos hotéis, permite-nos reforçar a reputação de Vilamoura como um dos destinos de golfe mais requisitados na Europa. Estamos desejosos de receber um evento tão notável e de coroarmos o campeão de 2022", concluiu.Luís Araújo, o Presidente do Turismo de Portugal, considerou: «Portugal tem consolidado o seu prestígio internacional como um destino de golfe 'premium', o que, em grande parte, deve-se à qualidade e diversidade dos campos de todo o país»."Os numerosos prémios e distinções de que temos sido alvo apenas confirmam este facto e a confiança que o DP World Tour deposita no país é especialmente importante. Em cada um dos últimos 15 anos, Portugal tem recebido um dos torneios do calendário do Tour, o Portugal Masters", sublinhou Luís Araújo."Acolhermos de novo este reconhecido evento internacional, confirma que Portugal tem, não só, as condições perfeitas para qualquer golfista jogar e treinar, mas também a capacidade e as infraestruturas para albergar eventos da mais elevada exigência internacional", declarou o presidente do Turismo de Portugal."A 16.ª edição do Portugal Masters comprova o compromisso contínuo de todos os parceiros do torneio, do Turismo de Portugal, bem como das entidades regionais e empresas do Algarve. Todos partilhamos da mesma visão de um produto de excelência", concluiu.