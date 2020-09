Vilamoura testa regresso dos Pro-Am ao European Tour

O Portugal Masters irá organizar o primeiro Pro-Am do European Tour desde a retoma do calendário de 2020 da Corrida para o Dubai, com um evento-piloto, em ambiente controlado, a decorrer no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, na quarta-feira, dia 9 de setembro.





Uma reduzida lista de 48 amadores competirá em 24 equipas, cada qual com dois amadores, ao contrário dos três habituais, mais um professional. Foi o resultado do trabalho do European Tour em estreita colaboração com o Turismo de Portugal, numa parceria que visou de trazer de volta o popular conceito de Pro-Am à quarta-feira, a título experimental.O evento tradicional das quartas-feiras nas semanas da "Race to Dubai" sofreu uma pausa provocada pelas restrições sanitárias implementadas pelo European Tour, medidas que foram fundamentais para o regresso do golfe em contexto de pandemia da COVID-19.O Programa de Saúde e Segurança do European Tour continua em evolução, seguindo as orientações dos governos e das medidas de saúde pública. O número de pessoas no local mantém-se estrictamente controlado, com os riscos minimizados, mas um novo conceito de "bolha de torneio", interno e externo, abriu o caminho para um Pro-Am experimental nesta semana, um dia antes do início do Portugal Masters, que realiza-se de 10 a 13 de setembro.Embora os jogadores profissionais e a equipa essencial da organização permaneçam na "bolha interna", com testes controlados pelo parceiro do European Tour, Cignpost, uma nova parceria com o Algarve Biomedical Centre permitirá aos amadores que participarem no Pro-Am serem testados separadamente e entrarem numa nova "bolha externa".Cada jogador Amador será testado pelo Algarve Biomedical Centre na terça-feira, dia 8 de setembro, num local a designar especialmente para o efeito. Quem receber uma notificação de teste negativo, será, então, autorizado a regressar ao campo de golfe na quarta-feira de manhã para competir.