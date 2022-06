Vítor Lopes ascende ao 'top 10' do Kaskáda Golf Challenge

O golfista português Vítor Lopes manteve esta sexta-feira o bom nível exibicional e ascendeu ao 'top 10' do Kaskáda Golf Challenge, na República Checa, passando o cut no Kaskáda Golf Resort (Par 71), assim como Tomás Melo Gouveia.

O profissional algarvio, de 25 anos, juntou ao cartão inicial de 67 pancadas, quatro abaixo do Par, um segundo com 69 shots, graças a três birdies (uma abaixo) nos buracos 1, 5 e 9 e um bogey (uma acima) no 17.

Com um agregado de 136 pancadas (-6), Vítor Lopes subiu quatro lugares no leaderboeard do evento do Challenge Tour, depois de no domingo ter conquistado o segundo título consecutivo em Portugal, com as vitórias no terceiro torneio do Circuito FPG e no Amarante Golf Open.

Já Tomás Melo Gouveia não foi tão feliz na jornada de hoje, mas completou a segunda volta no Par do campo, após a ronda inaugural em 68 pancadas, e garantiu uma vaga entre os 34.º classificados, todos com um total de 139 shots.

Ao contrário de Lopes, que recebeu um wild card para jogar o Kaskáda Golf Challenge, e Melo Gouveia, membro do Challenge Tour, Pedro Figueiredo e Pedro Lencart concluíram os 36 buracos com um agregado de 142 pancadas (Par) e ficaram fora, pela distância mínima, do grupo dos 72 jogadores apurados para as últimas duas voltas.

O dinamarquês Martin Simonsen conseguiu, por sua vez, segurar o comando da prova, ao totalizar 129 shots (64+65), 13 abaixo do Par, menos um que o alemão Freddy Schott, segundo classificado.