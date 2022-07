Vítor Lopes ataca Challenge Tour após 3.º lugar em Espanha

Vítor Lopes regressa já na próxima quinta-feira ao Challenge Tour, a segunda divisão do golfe europeu, depois de uma importante incursão no Alps Tour, uma das terceiras divisões europeias, onde arrancou um 3.º lugar em Espanha.

"Deu-me uma enorme satisfação, não só individualmente, mas também por ter sido uma boa classificação para a minha equipa. E é uma boa injeção de confiança para os próximos torneios que aí vêm", disse o português de 25 anos a Record.

No Alps de Las Castillas, um torneio de 40 mil euros em prémios monetários, disputado no Club de Golf Soria, em Espanha, Vítor Lopes integrou o grupo dos 3.º classificados com um total de 198 pancadas, 12 abaixo do Par, após voltas de 65, 68 e 65.

Foi apenas a segunda vez que só jogou voltas na casa das 60’s pancadas no Alps Tour de 2022, mostrando que está numa boa fase.

O 3.º lugar foi a sua melhor classificação do ano neste circuito e a segunda melhor de sempre, pois no ano passado sagrara-se vice-campeão (-13) no Open de la Mirabelle d'Or. Em 2022, antes deste 3.º lugar, tinha feito dois top-20 no Alps Tour.

"Os meus resultados têm falado por si. Depois (da vitória) no Boavista, sinto que o meu jogo está cada vez melhor e espero continuar nesta boa forma para os próximos torneios do Challenge Tour e para a Escola de Qualificação do DP World Tour", frisou o profissional do Conrad Algarve.

Vítor Lopes referia-se à vitória em Lagos, à qual seguiu-se logo outro título em Amarante. A nível internacional registou também um top-25 (-7) no Alps Tour, enquanto no Challenge Tour, em junho, averbou um top-25 (-6) e um top-30 (+2).

Este foi o seu segundo top-10 no Alps de Las Castillas, mas não foi o facto de conhecer melhor o campo que o favoreceu: "Este Open é acolhido em cada ano por um campo diferente. Em 2020, quando terminei na 6ª posição, fora em Salamanca. Este ano jogámos em Soria".

Em contrapartida, ser um campo em altitude, sob calor, poderá ter sido uma vantagem para o algarvio, que este ano também venceu em Amarante num campo de montanha em dias de canícula: "Soria está a mil metros de altitude. É dos campos de Espanha em que está mais fresco, mas, nem por isso deixámos de sentir o calor. Claro que é importante a boa preparação física para estas competições sob elevadas temperaturas. Fisicamente sinto-me bem e é certamente uma vantagem".

Neste momento, o atleta do Grupo Bertim tem mais os olhos no Challenge Tour. Na quinta-feira começa já a competir no Euram Bank Open, de 250 mil euros, na Áustria.

Vítor Lopes já não competia no Alps Tour desde maio e quando regressa é, sobretudo, para manter-se em competição: "O foco é jogar no Challenge Tour e conseguir uma categoria no Challenge Tour para 2023. E, claro, também a Escola de Qualificação do DP World Tour".

No entanto, para além da tal injeção de confiança, este 3.º lugar tem várias vantagens, como, por exemplo, o prémio de 2.200 euros e a subida à 37.ª posição na Ordem de Mérito, tendo subido 12 posições.

"Esta performance foi bastante importante, porque dá-me para manter o cartão para o próximo ano e para poder competir em alguns torneios do Alps Tour, mas também para poder jogar a Grande Final do Alps Tour deste ano", explicou, depois de empatar no 3.º lugar com o italiano Giacomo Fortini (65+66+67) e o neerlandês Lars Kaunen (65+66+67).

O outro português presente em Castela e Leão foi Tomás Bessa que, uma vez mais, mostrou a sua incrível consistência. O campeão nacional de 2020 passou o cut pela 13.ª vez em 14 torneios disputados esta época neste circuito.

Tomás Bessa terminou na 43.ª posição, com 210 pancadas, a Par do campo, após voltas de 68, 70 e 72. Recebeu um prémio de 341 euros e no ranking continua a ser o melhor português, na 8.ª posição, graças a um título, em março, e a mais quatro classificações no top-10. É um dos candidatos ao top-5 que no final do ano sobe ao Challenge Tour.

O Alps de Las Castillas foi conquistado pelo italiano Gregorio de Leo, com 196 (65+66+65), -14, que bateu por 1 ‘shot’ o suíço Mathias Eggenberger (71+62+64). O campeão embolsou 5.800 euros e o vice-campeão 3.940.

Foi o segundo título do ano de Gregorio de Leo, depois de, em maio, ter-se imposto no Memorial Giorgio Bordoni em Como, Itália. É o único jogador com dois troféus este ano e por isso saltou para a liderança da Ordem de Mérito. Quanto a Mathias Eggenberger, também procurava um segundo título em 2022 e subiu ao 6.º lugar.

O próximo torneio do Alps Tour será o Fred Olsen Alps de La Gomera, também de 40 mil euros, a realizar-se de 14 a 16 de julho, nas Canárias, no Tecina Golf La Gomera. Tomás Bessa e João Zitzer serão os dois portugueses em prova.

Entretanto, no Pro Golf Tour, outra das terceiras divisões do golfe europeu e um circuito concorrente do Alps Tour, três portugueses foram hoje eliminados após a segunda volta.

João Girão, Pedro Lencart e João Pinto Basto falharam o cut no Weihanstephan Open, um torneio de 30 mil euros em prémios monetários, que amanhã termina no Golfanlage Holledau, em Rudelzhausen (Baviera), na Alemanha.

O cut fixou-se nas 141 pancadas (-1) e os resultados dos portugueses foram os seguintes: João Girão com 145 pancadas (75+70), +3; Pedro Lencart com 148 (71+77), +6; João Pinto Basto com 153 (77+76), +11.

O próximo torneio do Pro Golf Tour será o Richter+Frenzel Open, de 30 mil euros, de 8 a 10 de agosto, no Golf Club Fürth. Estão inscritos João Girão, Pedro Lencart, Alexandre Abreu, João Magalhães e João Zitzer.

Entretanto, durante esta paragem de um mês, os portugueses irão competir no Open Xiragolfe, no Ribagolfe, de 21 a 24 de julho, com 20 mil euros em prémios, uma prova sancionada pelas PGA’s de Portugal e Espanha, bem como pela Federação Portuguesa de Golfe e pela Real Federação Espanhola de Golfe.

Texto: Hugo Ribeiro

Fotografia: Federico Capretti/Alps Tour