Vítor Lopes cai quatro posições no B-NL Challenge Trophy

O golfista português Vítor Lopes caiu este sábado quatro posições no B-NL Challenge Trophy e ocupa o 35.º lugar, após a terceira volta do torneio pontuável para o Challenge Tour, que decorre em Spijk, nos Países Baixos.

O único golfista luso em prova repetiu o desempenho de quinta-feira e entregou um cartão com 72 pancadas, uma acima do par do campo, registando dois birdies (uma pancada abaixo do par) e três bogeys (uma acima).

À entrada para a quarta e derradeira volta ao percurso holandês, que se realiza no domingo, Vítor Lopes tem um agregado de 213 shots, que lhe permite igualar o par do campo.

O B-NL Challenge Trophy é provisoriamente liderado pelo escocês Craig Howie, com um total de 203 pancadas, 10 abaixo do par.