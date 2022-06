Vítor Lopes campeão em Lagos ataca segunda metade da época

Vítor Lopes não estava a viver uma boa primeira metade da época mas deu um pontapé numa eventual crise com a conquista do seu primeiro título do ano no 3.º Torneio do Circuito da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), realizado no Boavista Golf & Spa, em Lagos.O português de 25 anos foi o indiscutível vencedor, pois efectuou os melhores resultados dos dois dias de prova, com 64 pancadas no primeiro dia e 66 no segundo, para um total de 130 (-12), uma vantagem clara de 5 sobre o 2.º classificado, João Ramos (68+67). Recebeu 1700 do total de 7500 euros em prémios monetários.O 3.º posto foi partilhado entre Pedro Figueiredo (67+69) e Pedro Almeida (68+68), enquanto a melhor jogadora foi Sara Gouveia, na 13.ª posição mista, com 145 pancadas, 3 acima do Par, após voltas de 72 e 73. Sara Gouveia bateu por 1 ‘shot’ a amadora Inês Belchior, a campeã nacional de sub-14 de 2021, que totalizou 146 (73+73), +4, terminando no 16.º lugar da classificação conjunta. O melhor amador masculino foi Hugo Camelo, num positivo 5.º posto, com 137 (67+70), -5."Ter o melhor resultado no primeiro e no segundo dia foi bastante agradável e quero levar isso para os próximos torneios", disse Vítor Lopes a Record, recordando que este despertar para melhores resultados já tinha acontecido no anterior torneio do Alps Tour que disputara: "Vinha de três voltas abaixo do Par no Alps Tour, em Itália, tendo-se seguido uma boa semana de trabalho com a minha equipa técnica. Finalmente os resultados vieram ao de cima".Com efeito, o algarvio que há dois anos liderou os três primeiros dias do Open de Portugal at Royal Óbidos, do Challenge Tour, estava a viver uns primeiros meses para esquecer a nível internacional. Sendo membro do Alps Tour, tem militado nesta terceira divisão do golfe profissional europeu, competiu em nove torneios entre Fevereiro e Maio e só conseguira um top-15, falhando cinco cuts. Note-se, contudo, que o nível do Alps Tour está mais elevado, pois Vítor Lopes fechou quatro provas com resultados agregados abaixo do Par, só que, hoje em dia, isso já não é muitas vezes suficiente."O arranque desta época não foi o que desejaria, mas o golfe tem momentos bons e maus. Não vou dizer que tenha estado num mau momento, mas as coisas não estavam a correr como queria e tinha de fazer ajustamentos, porque agora é que vem a época dos torneios importantes, até à Escola de Qualificação do DP World Tour. Estou muito feliz por ter conseguido encontrar e juntar algumas peças, estou no caminho certo e esta vitória traz-me bastante confiança para o que vem daqui para a frente", assegurou após a vitória em Lagos.Vítor Lopes não ganhava um torneio desde foi o melhor na classificação de profissionais do Messina Pro-Am, um evento de 70 mil euros, integrado no calendário da Confederação do Golfe Profissional (a antiga PGA da Europa), em novembro passado. Entre 71 jogadores, o profissional da TaylorMade fez voltas de 66, 70 e 69, para um total de 205 (-9), superando por 1 o alemão Georg Schultes.Já então essa vitória tinha sido particularmente saborosa, pois antes disso era preciso recuar a Fevereiro de 2020 para encontrarmos os seus últimos títulos, dois consecutivos no então Portugal Pro Golf Tour, em provas de 10 mil euros.Este sucesso no Boavista Golf & Spa ficou a dever-se a dois factores essenciais: por um lado, o bom estudo do terreno. Por outro, o trabalho afincado com uma equipa técnica dilatada."Já não jogava neste campo há muito tempo, desde o Portugal Pro Golf Tour há uns quatro anos. Fiz uma volta de reconhecimento, que ajudou-me a relembrá-lo. O campo está impecável e foi um bom teste, porque o vento soprou a uns 30 quilómetros por hora", explicou."Fiz também um bom trabalho com a minha equipa técnica, constituída pelo António Rosado e o Joaquim Sequeira, e os resultados irão agora aparecer, depois de longas horas no campo de treino. Senti-me finamente bastante confortável com o meu jogo", acrescentou.A grande novidade é a inclusão de António Rosado na sua equipa técnica. O campeão nacional de 2009 foi um dos melhores amadores e profissionais da sua geração, depois imigrou para a África do Sul onde chegou a competir no Sunshine Tour (a primeira divisão), antes de regressar há uns dois anos ao Algarve. António Sequeira tem sido o treinador de sempre de Vítor Lopes.No setor feminino, não havendo classificação à parte (a não ser para amadores), não pode falar-se propriamente de títulos, a não ser que se consiga um feito como o de Sofia Barroso, que este ano venceu a classificação mista no Montado e, por isso, mesmo, fez história.No entanto, é de assinalar que Sara Gouveia foi pela segunda vez a melhor jogadora em torneios deste Circuito FPG, repetindo o êxito do ano passado em Troia, onde foi 3.ª da classificação geral."Este ano vou apostar no Santander Golf Tour (o circuito profissional espanhol feminino), que está prestes a recomeçar, e nas provas da FPG e da PGA de Portugal no nosso país. No final do ano quero jogar a Escola de Qualificação do Ladies European Tour", disse a Record algarvia de 22 anos.Em Lagos participaram 82 jogadores: 19 profissionais (incluindo duas jogadoras) e 63 amadores (incluindo oito jogadoras). Houve, como de costume, classificações à parte para amadores em gross e net, com atribuições dos respetivos títulos.O 4.º Torneio do Circuito da FPG terá lugar no Ribagolfe Lakes, em Benavente, nos dias 24 e 25 de Setembro. Mas antes disso, de 10 a 12 de junho, joga-se o Amarante Golf Open, com 15 mil euros em prémios monetários.Será uma das provas mais importantes do calendário nacional, conta com alguns dos melhores profissionais e amadores portugueses e tem o aliciante de marcar o regresso de Daniel da Costa Rodrigues e Pedro Cruz Silva, dois jovens que andam a brilhar no circuito universitário norte-americano e que aproveitam as férias estivais para regressarem a casa.