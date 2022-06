Vítor Lopes conquista primeira edição do Amarante Golf Open

O golfista profissional Vítor Lopes conquistou este domingo a primeira edição do Amarante Golf Open, que decorreu no Amarante Golf Club (Par 68), com uma última volta em 60 pancadas e um agregado de 20 abaixo do Par.



O jogador algarvio liderou do princípio ao fim a prova do Circuito FPG, que colocou em jogo 44 amadores e 21 profissionais, e, depois de abrir com 61 'shots' e somar 63 na segunda volta, na derradeira corrida ao título fez oito abaixo do Par do traçado amarantino, totalizando 184 pancadas.

Vítor Lopes, que havia vencido no último domingo o 3.º Torneio do Circuito FPG, no Boavista Golf, em Lagos, anotou hoje oito 'birdies', nos buracos 1, 3, 5, 7, 8, 11, 15 e 18, para deixar o também profissional Tomás Silva a nove 'shots' de distância, no segundo lugar, graças a um agregado de 193 'shots' (64+66+63).

O amador Daniel da Costa Rodrigues, do CG de Miramar, fechou o pódio com 197 pancadas (64+64+68), à frente do colega de clube Pedro Cruz Silva, quarto colocado, depois de registar 199 'shots' (69+63+67).