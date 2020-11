Vítor Lopes e Melo Gouveia passam ´cut´ no Andalucía Challenge de Cádiz

Os dois portugueses em prova no Andalucía Challenge de Cádiz em golfe passaram esta quinta-feira o 'cut' da competição, destacando-se Vítor Lopes, que integra o grupo dos 9.ºs posicionados.

A prova, de nível 'challenge' do European Tour, está a decorrer até sábado no campo do Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, em Cádiz, Espanha.

A liderança é partilhada pelo irlandês Niall Kearney e pelo espanhol Jacobo Pastor, com sete pancadas abaixo do par do campo, com Vítor Lopes a registar neste momento três abaixo, o que lhe permite estar no grupo de sete jogadores que partilha o 9.º lugar.

Na véspera, Vítor Lopes era 7.º, mantendo um nível de jogo regular, com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima) no segundo dia.

Quanto a Ricardo Melo Gouveia, está próximo de chegar ao top-10, já que ocupa o 16.º posto, com duas pancadas abaixo do par, no agregado dos dois primeiros dias.

Hoje, esteve melhor que na véspera, em que fizera o par do campo, já que entregou o cartão com três 'birdies' para um só 'bogey'.

O torneio de Cádiz é o último antes do Grand Final do Challenge do circuito europeu, já na próxima semana, na cidade espanhola de Maiorca. No acesso a essa final, Ricardo Melo Gouveia ocupa a 50.ª posição.

