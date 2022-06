Vítor Lopes é o melhor português no Blot Open de Bretagne

O golfista Vítor Lopes foi esta quinta-feira o melhor português na primeira ronda do Blot Open de Bretagne, em Pléneuf, França, com os restantes lusos presentes com um desempenho discreto.



Vitor Lopes terminou a primeira ronda da prova do Challenge Tour com 69 pancadas, uma abaixo do Par do Campo (70), devido a quatro 'birdies' (uma abaixo do Par) e três 'bogeys' (uma acima), o que lhe garante o 35.º lugar.

Já Pedro Figueiredo entregou um cartão com 72 'shots', duas acima, na primeira volta ao Golf Blue Green Pléneuf Val André, o que o leva ao 93.º posto, enquanto Miguel Gaspar fez 76 pancadas (seis acima) e é apenas 128.º.

Quanto a João Pinto Basto completou os 18 buracos com 80 'shots', (10 acima) e está perto do fim da tabela, com o 151.º lugar.

Na liderança da competição está o irlandês Ruaidhri Mcgee, com 61 pancadas (nove abaixo do Par), seguindo na frente de um grupo de quatro golfistas que está em segundo, todos com 64 'shots'.