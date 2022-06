Vitor Lopes e Pedro Figueiredo passam o 'cut' no Blot Open de Bretagne

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os golfistas lusos Vitor Lopes e Pedro Figueiredo continuam em prova no Blot Open de Bretagne, em Pléneuf, França, com Miguel Gaspar e João Pinto Basto a serem esta sexta-feira eliminados na prova do Challenge Tour.



Vitor Lopes continua a ser o melhor luso na competição e hoje efetuou 70 pancadas (Par do campo) na segunda volta da prova, com um 'eagle' (duas abaixo), três 'birdies' (uma abaixo), três 'bogeys' (uma acima) e um 'double bogey' (duas acima).

No agregado das duas voltas, Vitor Lopes, que na primeira volta fez 69 'shots', soma 139 pancadas (uma abaixo do Par) e está em 28.º, passando o 'cut', o que lhe garante a continuidade em prova.

Quem também passou o 'cut' foi Pedro Figueiredo, que efetuou hoje 70 pancadas, devido a um 'eagle' (duas abaixo do Par), três 'birdies' (uma abaixo) e cinco 'bogeys' (uma acima). No somatório das duas rondas tem 142 pancadas (duas acima do Par), o que lhe vale o 54.º posto.

Fora da competição estão Miguel Gaspar, que hoje efetuou 75 pancadas, e terminou a prova com um total de 151 'shots' (11 acima) no 116.º lugar, e João Pinto Basto, que realizou 81 pancadas, e acabou com um agregado de 161 'shots' (21 acima) no 145.º posto.

Na frente da prova está o francês Robin Sciot-Siegrist, com um total de 131 pancadas (nove abaixo), seguindo-se o inglês Alfie Plant, com mais uma do que líder.