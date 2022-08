Vítor Lopes eliminado no Dormy Open

O golfista português Vítor Lopes terminou a sua prestação no Dormy Open, a decorrer em Estocolmo, ao concluir o segundo dia da prova no 129º lugar e, assim, falhar o cut do torneio.

Com um dia francamente negativo, com seis pancadas acima do par do campo, encerra o torneio com 150 pancadas (seis acima).

Durante o dia, registou um 'birdie' (uma abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima), um duplo-'bogey' e mesmo um triplo, no buraco três, onde quinta-feira tinha feito 'birdie'.

A prova, que decorre até domingo no Österakers Golfklubb de Estocolmo, é liderada pelo finlandês Lauri Ruuska, com 11 pancadas abaixo do par.