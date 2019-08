Vítor Lopes em 38.º no Challenge de Silkeborg

O golfista português Vítor Lopes terminou este sábado o Challenge da Dinamarca em 38.º lugar, após terminar a quarta e última volta com um agregado de 275 pancadas, 13 abaixo do par, enquanto José-Filipe Lima foi 42.º colocado.No derradeiro dia da prova, Vítor Lopes concluiu o percurso de Silkeborg com 70 'shots', dois abaixo do par, tendo registado cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par), um 'bogey' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).Já José-Filipe Lima, que na semana passada venceu o Challenge de Vierumäki, na Finlândia, fechou a participação inserido no grupo dos 42.º classificados, com um agregado de 276 pancadas, 12 abaixo do par.Na quarta ronda, Filipe Lima fez 70 'shots', dois abaixo do par, somando seis 'birdies' e quatro 'bogeys'.O Challenge de Silkeborg foi conquistado pelo escocês Callum Hill, que terminou com um agregado de 266 pancadas, 22 abaixo do par.