Vítor Lopes em destaque no início do Open da Áustria

O golfista português Vítor Lopes teve um bom arranque no Euram Bank Open, na Áustria, fechando o dia no grupo dos nonos classificados, enquanto Pedro Figueiredo, Tomás Melo Gouveia e Miguel Gaspar tiveram prestações mais discretas.



No final do primeiro dia de prova, Vítor Lopes entregou um cartão com 67 pancadas, três abaixo do par do campo (70), graças a seis 'birdies' (uma abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).

Já Pedro Figueiredo é 69.º, após concluir a ronda inaugural do torneio pontuável para o Challenge Tour com 71 pancadas, uma acima do par. Os outros dois portugueses em prova, Tomás Melo Gouveia e Miguel Gaspar, estão na 133.ª e 149.ª posições, com seis e nove 'shots' acima do par, respetivamente.

O Euram Bank Open, que decorre até domingo, em Ramsau am Dachstein, é provisoriamente liderado pelo espanhol Emilio Cuartero Blanco e pelo escocês Craig Ross, ambos com 65 pancadas, cinco abaixo do par.