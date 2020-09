Vítor Lopes está forte nas vésperas do Portugal Masters

Vítor Lopes foi o último português a receber um convite para o Portugal Masters que arranca já na quinta-feira e só conseguiu-o porque Filipe Lima, ao entrar diretamente, prescindiu desse wild card à disposição da Federação Portuguesa de Golfe.

No entanto, o algarvio da Quinta do Lago, que jogou sempre pelo Clube de Golfe de Vilamoura, está em casa no Dom Pedro Victoria Golf Course e poderá provocar uma boa surpresa, fazendo valer o fator "casa", até porque chega extremamente moralizado pelo bom resultado alcançado no Alps Tour Golf, uma das terceiras divisões europeias.

«Estou muito confiante nas minhas hipóteses no Portugal Masters e no Open de Portugal», disse Vítor Lopes à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, depois do 17.º lugar alcançado no Cervino Alps Open, de 40 mil euros em prémios monetários.

«Estou a sentir-me muito confortável com o meu jogo e tenho trabalhado para isso. Na Áustria falhei o cut por 2 pancadas mas a jogar bem e em Itália voltei a jogar bem. Às vezes não me entendo é muito bem com o meu putt, mas todos temos essas fases e tenho de encontrar uma solução porque de um torneio para o outro pode surgir o toque especial para que o putt regresse», acrescentou o profissional da Titleist.

No Cervino Golf Club, em Breuil-Cervinia, em Itália, Vítor Lopes totalizou 199 pancadas, 5 abaixo do Par, após voltas de 67, 66 e 66, ou seja, três dias seguidos a jogar abaixo do Par, que lhe renderam 661 euros.

«São voltas sólidas. Desde a Áustria que sinto isto. Estou confiante no jogo do tee ao green. Estou com o jogo completo e sei que posso fazer uma boa classificação no Portugal Masters ou no Open de Portugal at Royal Óbidos», sublinhou o português de 24 anos, que esteve na segunda-feira a treinar com o conceituado técnico de Vilamoura, Joaquim Sequeira, e que nesta terça-feira entrou na famosa "bolha" anti COVID-19 do European Tour, a primeira divisão europeia, juntamente com o seu caddy Nathan Brader, um antigo campeão nacional de sub-18.

Vítor Lopes foi o único português a passar o cut. Os restantes obtiveram as seguintes classificações e resultados:

53.º Tiago Cruz, 136 pancadas (69+67), Par, falhou o cut por 1

61.º Tomás Silva, 137 (67+70), +1

80.º Tomás Bessa, 139 (71+68), +3

88.º Miguel Gaspar, 140 (71+69), +4

O torneio foi ganho pelo espanhol Jordi Garcia del Moral, com 189 pancadas, 15 acima do Par, ou seja, menos 10 do que Vítor Lopes, adicionando resultados diários de 61, 64 e 64, embolsando 5.800 euros.

Vítor Lopes ficou maravilhado com o Cervino Golf Club: «Foi a primeira vez que joguei o torneio e o campo. Gosto de todos os campos com paisagens de cortar a respiração e gostaria de voltar a jogar lá. É muito especial a nível de paisagem. Os Alpes, em setembro, são um cenário completamente diferente. Estou habituado ao meu Algarve, saí com 35 graus e quando cheguei a Itália tinha nevado na noite anterior. Estávamos a 2.200 metros de altitude, cercado de montanhas que chegam aos 4.500 metros, cheias de neve no topo. É para voltar. É um campo da velha guarda, com buracos curtos, mas muito exigentes no shot ao green, com greens muito pequenos e os fairways muito estreitos, mas é um campo que permite bons resultados de formos certinhos do tee».

Vencedor de dois torneios nesta época no Portugal Pro Golf Tour, Vítor Lopes tem estado a sair-se bem no Alps Tour Golf de 2020. Disputou quatro torneios, passou o cut em três, ficando sempre no top-20, com um 5.º lugar no Ein Bay Open (-6), um 15.º no Red Sea Little Venice Open (-10) e agora este 17.º lugar no Cervino Alps Open (-5), sempre a jogar abaixo do Par, pois mesmo no 61.º posto no Gosser Open foi com o resultado de -3.

Na Ordem de Mérito do Alps Tour Golf de 2020, Vítor Lopes já foi 8.º, caiu para 14.º e agora ascendeu a 12.º, mostrando, sem dúvida, que está entre os melhores.

O próximo torneio do Alps Tour Golf será o Open de la Mirabelle d'Or, a 11 de setembro, no Golf de La Grange aux Ormes, na cidade francesa de Metz, sem qualquer português, até porque coincide com o Portugal Masters do European Tour.